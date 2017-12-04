Общество

57 минут назад

У Центрального рынка уберут остановку

8 2918
#Благоустройство
2
У Центрального рынка уберут остановку

Пассажирам предложат новые посадочные места.

Сегодня главный архитектор Липецка Татьяна Азова сообщила, что в следующем году площадь Победы напротив Торгового дома "Победа" и магазина "Пятерочка" у Центрального рынка освободят от уродующих это место остановочных павильонов.

- Новые остановочные павильоны появятся на улице Терешковой и на проспекте Победы. А площадь Победы должна стать пешеходной зоной, свободной также от объектов торговли.

Вопрос: "Куда денутся оттуда бабки с трусами?" главный архитектор переадресовала в другое ведомство.
8 2918
#Благоустройство
2

Комментарии (8)

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Галина

3 минуты назад
Давно пора снести и сам рынок... я имею ввиду этот круглый павильон... и вместо него построить новый современный, в несколько этажей. Посмотрите к Воронеже как это сделали.
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жизненный опыт

14 минут назад
Бабки с трусами там похоже навечно. Да и не бабки они, а вполне еще в соку.
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Современник

16 минут назад
На площади Победы уже давно необходима современная развязка, но вместо развязки,какой-то осел установил шпиль.Снести старый Спутник, перенести рынок в другое место,убрать с кольцевой развязки остановки и шпиль, и построить современную развязку,чтобы транспортные потоки не пересекались
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Грязная жемчужина

26 минут назад
А на подходе к магазину Пятерочка так и останется огромная вековая лужа, в которой тонут автомобили и люди, которые пытаются пройти к центральному рынку? Эту гадкую помойку главный архитектор города видела? Пусть приедет и утонет в этом озере. Двор завален мусором и утопает в грязи уже 10 лет.
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Житель Кузьминских Отвержек

27 минут назад
Когда уберут из Липецка автоколонну Гулевского Л-БУС он в Москве и его транспорт пусть туда же. А нам дадут муниципальный транспорт, автобус №1.
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Нотя

28 минут назад
Ответ:не с трусами,а как можно будет интересно бабульки уехать?Идти на остановку за 100верст.
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Кокс,

29 минут назад
Рынок из времянок под сайдингом тоже не украшение. Тут подумать надо.
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кокс

45 минут назад
А мясной колизей не хотят реконструировать!!?видок бальзаковский в самом центре города...
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