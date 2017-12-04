Общество
57 минут назад
У Центрального рынка уберут остановку
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Пассажирам предложат новые посадочные места.
Сегодня главный архитектор Липецка Татьяна Азова сообщила, что в следующем году площадь Победы напротив Торгового дома "Победа" и магазина "Пятерочка" у Центрального рынка освободят от уродующих это место остановочных павильонов.
- Новые остановочные павильоны появятся на улице Терешковой и на проспекте Победы. А площадь Победы должна стать пешеходной зоной, свободной также от объектов торговли.
Вопрос: "Куда денутся оттуда бабки с трусами?" главный архитектор переадресовала в другое ведомство.
- Новые остановочные павильоны появятся на улице Терешковой и на проспекте Победы. А площадь Победы должна стать пешеходной зоной, свободной также от объектов торговли.
Вопрос: "Куда денутся оттуда бабки с трусами?" главный архитектор переадресовала в другое ведомство.
8 2918
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