У Центрального рынка уберут остановку

Пассажирам предложат новые посадочные места.

Сегодня главный архитектор Липецка Татьяна Азова сообщила, что в следующем году площадь Победы напротив Торгового дома "Победа" и магазина "Пятерочка" у Центрального рынка освободят от уродующих это место остановочных павильонов.



- Новые остановочные павильоны появятся на улице Терешковой и на проспекте Победы. А площадь Победы должна стать пешеходной зоной, свободной также от объектов торговли.



Вопрос: "Куда денутся оттуда бабки с трусами?" главный архитектор переадресовала в другое ведомство.

