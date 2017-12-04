Липчан заставят перевесить кондиционеры

В мэрии разработывают паспорта фасадов многоквартирных домов.

Сегодня на брифинге в мэрии главный архитектор Липецка Татьяна Азова сообщила о том, что липчан заставят согласовывать размещение кондиционеров с чиновниками.



-Департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка разработало соответствующее Положение, главной целью которого является сохранение архитектурного облика города, - сообщила чиновница.



Из пояснений главного архитектора следует, что при капремонтах домов управляющая компания и подрядная организация укажут жильцам места размещения кондиционеров. Те приборы, которые уже установлены, за счёт жильцов будут перенесены на указанные места.

