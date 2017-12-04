Общество

сегодня, 11:07

Липчан заставят перевесить кондиционеры

22 3732
Липчан заставят перевесить кондиционеры

В мэрии разработывают паспорта фасадов многоквартирных домов.

Сегодня на брифинге в мэрии главный архитектор Липецка Татьяна Азова сообщила о том, что липчан заставят согласовывать размещение кондиционеров с чиновниками.

-Департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка разработало соответствующее Положение, главной целью которого является сохранение архитектурного облика города, - сообщила чиновница.

Из пояснений главного архитектора следует, что при капремонтах домов управляющая компания и подрядная организация укажут жильцам места размещения кондиционеров. Те приборы, которые уже установлены, за счёт жильцов будут перенесены на указанные места.
22 3732

Комментарии (22)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

приезжий

1 минуту назад
подождем, пока официально выйдет Положение - и на канал "Россия"
ответить

Ох!

9 минут назад
И это согласование переноса, наверняка, будет стоить тыщи 3000! И документов кучу заставят собирать! Капец, идейка!
ответить

пророк

10 минут назад
это не законно..
ответить

Евгений

10 минут назад
А давайте заставим Липчан,за их счет,перестроить многоквартирки под стать архитектуры города... Господи дай чиновникам здоровья,чтоб они успели в этой жизни хоть немного потратить награбленного у народа....
ответить

Мама

10 минут назад
Все правильно. Я б вобще запретила эти кондиционеры американские штучки там везде вилеокамеры они шпионят за людьми.
ответить

1

25 минут назад
ленин - ты дурачок. Выборы уже прошли и выбрали в 5 раз плешивого. Или ты думаешь что он добровольно съедет ?
ответить

гость

26 минут назад
Администрация начни с себя. Убери в начале у себя со здании мерии, покажи пример, а потом в домов.
ответить

Ленин

27 минут назад
Эта поганая власть просто смеётся над простыми людьми,в марте все на выборы,нужно что-то менять
ответить

прапорщик Шматко ( Иванов )

31 минуту назад
В аpмии всё паpаллельно и пеpпендикуляpно. В армии всё однообразно, всё пострижено, покрашено и посеяно песком ! В связи с pемонтом столовой пищу будете получать чеpез задниий пpоход ! Все наши неприятности оттого, что верхняя пуговица расстегнута ! Вы что, думаете — вы все дураки, а я один умный?!
ответить

прапорщик Шматко

36 минут назад
все должно быть по Уставу. Здесь вам не тут ! Я вам покажу водку пъянствовать и безобразия нарушать ! Сигнал к атаке - три зеленых свистка вверх ! В увольнение пойдут только образцовые тумбочки ! Мененгит - очень страшная болезнь. После нее либо умирают либо становятся дураками. Вот мы с братом болели. Он умер, а мне повезло.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

На украинской границе арестован пассажир автобуса «Киев - Липецк»
#граница #арест #Украина
На украинской границе арестован пассажир автобуса «Киев - Липецк»

12 минут назад

Общество
Липчанин угадал соперников сборной России по группе на ЧМ-2018
#конкурс #футбол
Липчанин угадал соперников сборной России по группе на ЧМ-2018

13 минут назад

Общество
На Всероссийский форум добровольцев отправились 16 липчан
#доброволец #волонтёр #форум
На Всероссийский форум добровольцев отправились 16 липчан

15 минут назад

Общество
В Липецке появится памятник известному меценату
#благотворительность
В Липецке появится памятник известному меценату

21 минуту назад

Общество
50 тербунским рабочим предприятие задолжало 1 млн 255 тысяч рублей
1
50 тербунским рабочим предприятие задолжало 1 млн 255 тысяч рублей

56 минут назад

Общество
У Центрального рынка уберут остановку
#Благоустройство
8
У Центрального рынка уберут остановку

58 минут назад

Общество