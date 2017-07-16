Спорт

1 минуту назад

«Металлург» сегодня проведет встречу с болельщиками в парке Победы

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#"Металлург" #встреча с болельщиками
«Металлург» сегодня проведет встречу с болельщиками в парке Победы

В последние годы эта традиция оказалась незаслуженно забытой.

ФК «Металлург» возрождает забытую в Липецке традицию встреч с болельщиками перед стартом сезона.

Встреча команды и ее поклонников пройдет сегодня, 16 июля, на летней эстраде в парке Победы, начало в 15.00.

Футболисты ответят на вопросы своих болельщиков, сфотографируются со всеми желающими и раздадут автографы. Генеральный директор Антон Копышов и главный тренер Сергей Машнин расскажут об изменениях в команде и задачах на сезон, а также познакомят присутствующих с командой-2017. Отдельная тема – фанаты. Самых заслуженных поклонников «Металлурга» пригласят на сцену, позволят высказать напутствие игроками и вручат именные пропуска «Золотых фанатов», которые помогут самым преданным поклонникам команды бесплатно приходить на домашние матчи.

Отметим, что последний раз «Металлург» организовывал встречи с болельщиками в 2013 году в ККЗ «Октябрь», а в последние годы эта традиция оказалась незаслуженно забытой.

Трансляцию мероприятия можно будет увидеть на официальном канале клуба в «Ютубе». Ссылка на трансляцию будет доступна и на GOROD48.

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#"Металлург" #встреча с болельщиками

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