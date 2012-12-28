Мошенник оформил на инвалида четыре кредита: договоры с банком признали недействительными
сегодня, 16:29
Комитет облсовета по ЖКХ оказался обезглавлен
Председатель комитета Валентина Хромовская попросила освободить ее от должности.
Ее заявление на состоявшейся сегодня сессии Совета прочитал спикер Владимир Сериков. Сама Валентина Хромовская на сессию не пришла.
Мирно отпустить коллегу с занимаемой должности не захотели коммунисты (Валентина Хромовская прошла в региональный парламент именно по спискам этой партии, но потом коммунисты исключили ее из своей фракции).
Напомним, комитет по ЖКХ и транспорту появился год назад, тогда же Валентину Хромовскую выбрали его председателем на постоянной основе, причем со скандалом. Коммунисты заявили, что неэтично будущему председателю комитета по ЖКХ быть неплательщицей коммунальных услуг.
Сегодня депутат Татьяна Копылова напомнила о представлении прокуратуры области, внесенном в областной Совет 23 января, касающемся Валентины Хромовской, которое надо рассмотреть в течение месяца. Правда, его содержание депутатам неизвестно.
— Прокуратура в установленный законом срок была уведомлена о ходе работы конфликтной комиссии. Три заседания прошло, поэтому своевременно прокуратура была уведомлена. Работа продолжается. Когда будет закончена, мы обязательно это на сессии рассмотрим, — пояснил спикер Владимир Сериков.
— Если вы хотите отправить это решение в прокуратуру Липецкой области и сказать, что вы выполнили представление, ничего у вас не выйдет. Потому что в соответствии с законом «О статусе депутата», с регламентом, антикоррупционным законодательством, такого понятия, как сложение полномочий по собственному желанию, коль скоро депутат нарушил то самое антикоррупционное законодательство, такого понятия нет! — эмоционально выступила Татьяна Копылова.
Прокуратура направляет документы в региональный парламент на Валентину Хромовскую уже не первый раз. Об этом можно судить по письму депутату Госдумы Юрию Синельщикову за подписью заместителя генерального прокурора Николая Винниченко.
10 апреля 2025 года от надзорного ведомства в облсовет поступила информация о несоблюдении депутатом Валентиной Хромовской «антикоррупционных запретов и ограничений с использованием своего статуса в интересах ООО «Линия»». Именно тогда Валентина Хромовская была освобождена от осуществления депутатской деятельности на профессиональной основе (то есть в этой должности она получала зарплату), написав заявление по собственному желанию.
Сегодня же депутаты определили новую схему одномандатных избирательных округов по выборам в облсовет, которые запланированы на сентябрь 2026 года. GOROD48 уже рассказывал, что депутатов регионального парламента станет меньше.
В связи с этим изменилось и количество одномандатных округов — их станет 27 (раньше было 28). Причем в Липецке их количество не изменится, так и останется 15 округов.
