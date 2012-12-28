Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Происшествия
сегодня, 15:01
Очередное обрушение кровли — на этот раз в чаплыгинской деревне
Никто не пострадал.
«Обрушение кровли произошло из-за скопления большого количества снега и наледи. Погибших и пострадавших нет», — добавляют в МЧС.
Это уже девятая в этом месяце рухнувшая из-за снега крыша. Только сегодня стало известно об обрушениях кровли в одноэтажных жилых домах в Топках Лев-Толстовского района и в Знаменке Краснинского округа. Вчера также рухнули три крыши.
Фото из архива МЧС
