Липецкую многоэтажку заливает талой водой

Проблеме второй год, а на жалобы жильцов дома нет никакой реакции.

Подъезды дома № 6 по улице 15 микрорайон уже второй год при таянии снега на крыше заливает водой. Она проникает и в квартиры.«На наши письма и обращения никто не реагирует. Управляющая компания «Маяк» тоже», — пожаловались жильцы дома, попросив привлечь внимание к их проблеме.Компания «Маяк» оказалась недоступна для комментариев — по телефонам, указанным на ее сайте, можно поговорить только с автоответчиком.В Госжилинспекции GOROD48 сообщили, что пока жалоб на текущие крыши и подъезды немного. Пик таких обращений инспекция ожидает при наступлении плюсовых температур, примерно через две-три недели.Если жалоба подтверждается, управляющей организации по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований» грозит административный штраф. Для должностных лиц он составляет от 50 000 до 100 000 рублей или же возможна дисквалификация на срок до трех лет, для юридических лиц -— от 250 000 до 300 000 рублей.