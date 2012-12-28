Все новости
Происшествия
291
19 минут назад
2

Бензин из вагона-цистерны воровали машинисты, помощники и безработный

1000 литров бензина железнодорожники слили в множество канистр.

В Липецкой области задержаны пять человек, сливших тонну бензина из вагона-цистерны.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по Центральному Федеральному округу, четверо железнодорожников — машинисты маневрового тепловоза, помощники машинистов и один безработный, подогнали машину к вагону-цистерне на железнодорожном пути к Косыревской нефтебазе и с помощью шлангов начали сливать бензин в множество канистр. Им удалось слить около тонны топлива, причинив ущерб нефтяной компании на сумму 57 тысяч рублей.

Задержали их сотрудники Липецкого линейного отдела полиции Елецкого ЛО МВД России на транспорте в момент совершения преступления. Задержанным от 31 до 58 лет.

— В настоящее время топливо передано на ответственное хранение фирме-владельцу. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
кража
0
0
0
0
3

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Эксперт
8 минут назад
Тонна топлива разделить на 57 тысяч получится по 17 рублей за литр. Вот сколько бензинчик ваш должен стоить. Остальное - налог на величие
Ответить
Правда
9 минут назад
У одного барыги сын с тепловоза всегда соляру привозит.У них там всё в порядке.
Ответить
