Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В расчищенный двор приехал самосвал и свалил огромный кузов снега
Общество
На двухквартирном доме рухнула кровля
Происшествия
На нескольких улицах Липецка сегодня видели косулю
Общество
Липчанина жестоко избили у остановки «Педагогический университет»
Происшествия
По делу о стрельбе на улице Бехтеева вынесен приговор: 16 и 15 лет строгого режима
Общество
В Липецке появился мэр-красавчик
Общество
Скандал на похоронах: за мат на кладбище оштрафована сестра умершего
Происшествия
Липецкая вечЁрка: разбившиеся на снегоходе, Ченцов — всё и проводы Зимы
Общество
ГАИ не в восторге от состояния подъездов к Петровскому мосту в Липецке
Общество
Сегодня в Липецке: город уже расцвёл, липчане назвали самые недооценённые профессии
Общество
Читать все
На обустройство «Петропарка» выделены еще 74,7 миллиона рублей
Общество
Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Происшествия
Комитет облсовета по ЖКХ оказался обезглавлен
Общество
На улице Гоголя появилась писающая труба
Общество
33-летнего усманца оштрафовали за публикацию видео пожара на нефтебазе
Происшествия
Бензин из вагона-цистерны воровали машинисты, помощники и безработный
Происшествия
В Липецкой области снег будет идти еще один день
Погода в Липецке
516 фигурантов уголовных дел заключили контракты на военную службу
Общество
В Сырском Руднике, «Университетском» и Подгорном отключат холодную воду
Общество
НЛМК открыл лабораторию и новые аудитории в металлургическом колледже
НЛМК Live
Читать все
Происшествия
695
сегодня, 17:46
2

33-летнего усманца оштрафовали за публикацию видео пожара на нефтебазе

Вину он признал и отделался штрафом в 1000 рублей.

В Липецкой области впервые вынесено судебное решение за нарушение запрета на публикацию последствий атак БПЛА.  

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 33-летнего усманца по части первой статьи 3.8 КоАП Липецкой области оштрафовали на 1000 рублей за опубликованное в соцсети видео пожара на объекте топливно-энергетической инфраструктуры в Усманском округе. Вину он признал.

Пожар на нефтебазе в Усманском округе возник после падения беспилотника, о котором 6 января этого года рассказал в соцсетях глава местной администрации Владимир Мазо: он успокоил земляков и сообщил, что жертв и пострадавших в результате нет, а на месте работают оперативные службы.

kbt092xxe7irywm4h0qi2k13dlunxgiv.webp

7 января Владимир Мазо сообщил о продолжающемся тушении пожара. Также стало известно, что областная экологическая лаборатория произвела замеры атмосферного воздуха в селе Никольское и в Усмани. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ выявлено не было.

6pf7vw3ud8jz6v6vud9u1pqhtv54i3b2.webp

Утром 8 января глава округа сообщил, что возгорание на нефтебазе  полностью потушено.

«От всей души выражаю огромную благодарность и восхищение мужеством и профессионализмом всех служб на протяжении трех суток принимавших участие в обеспечении безопасности и тушении огня», — написал Владимир Мазо на своей странице в ВК.

Запрет на публикацию фото- и видеоматериалов, а также текстовых описаний последствий атак БПЛА является требованием пункта 1.4 указа губернатора Липецкой области. Этим пунктом запрещена на фиксацию последствий применения беспилотных летательных аппаратов и средств противодействия им, мест расположения сил и средств Минобороны и правоохранительных органов, военной инфраструктуры, сооружений топливно-энергетической и критически важной инфраструктуры.
пожар
БПЛА
8
0
0
0
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бабка Первая
46 минут назад
Тысяча - это как пальчиком погрозить деточке-двухлеточке. Страшно, что этот дядя там живёт и своих ему не жалко.
Ответить
Гость
57 минут назад
Тогда надо штрафовать администрацию за не уборку снега за что плачу налоги
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить