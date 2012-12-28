Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
33-летнего усманца оштрафовали за публикацию видео пожара на нефтебазе
Вину он признал и отделался штрафом в 1000 рублей.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 33-летнего усманца по части первой статьи 3.8 КоАП Липецкой области оштрафовали на 1000 рублей за опубликованное в соцсети видео пожара на объекте топливно-энергетической инфраструктуры в Усманском округе. Вину он признал.
Пожар на нефтебазе в Усманском округе возник после падения беспилотника, о котором 6 января этого года рассказал в соцсетях глава местной администрации Владимир Мазо: он успокоил земляков и сообщил, что жертв и пострадавших в результате нет, а на месте работают оперативные службы.
7 января Владимир Мазо сообщил о продолжающемся тушении пожара. Также стало известно, что областная экологическая лаборатория произвела замеры атмосферного воздуха в селе Никольское и в Усмани. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ выявлено не было.
Утром 8 января глава округа сообщил, что возгорание на нефтебазе полностью потушено.
«От всей души выражаю огромную благодарность и восхищение мужеством и профессионализмом всех служб на протяжении трех суток принимавших участие в обеспечении безопасности и тушении огня», — написал Владимир Мазо на своей странице в ВК.
Запрет на публикацию фото- и видеоматериалов, а также текстовых описаний последствий атак БПЛА является требованием пункта 1.4 указа губернатора Липецкой области. Этим пунктом запрещена на фиксацию последствий применения беспилотных летательных аппаратов и средств противодействия им, мест расположения сил и средств Минобороны и правоохранительных органов, военной инфраструктуры, сооружений топливно-энергетической и критически важной инфраструктуры.
