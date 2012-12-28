Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
сегодня, 15:25
Спасатели помогли доставить пациента до машины скорой
Сами медики не справлялись и обратились за помощью к спасателям.
— Всё чаще сотрудники скорой просят помочь им с выносом пациентов из квартир. На этот раз сложность состояла в том, что мужчина был достаточно тяжелым — он весил больше 100 килограммов, а живет он на третьем этаже, — рассказали GOROD48 в УГПСС Липецкой области.
