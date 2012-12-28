Спасатели помогли доставить пациента до машины скорой

Сами медики не справлялись и обратились за помощью к спасателям.

Сегодня на улице Липовской в Липецке спасатели УГПСС Липецкой области пришли на помощь сотрудникам скорой помощи, которые не смогли транспортировать пациента до машины. А самостоятельно передвигаться мужчина уже не мог.— Всё чаще сотрудники скорой просят помочь им с выносом пациентов из квартир. На этот раз сложность состояла в том, что мужчина был достаточно тяжелым — он весил больше 100 килограммов, а живет он на третьем этаже, — рассказали GOROD48 в УГПСС Липецкой области.