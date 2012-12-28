Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Подозреваемого в убийстве на Циолковского задержали прямо у трупа
Происшествия
У «Ашана» нашли труп
Происшествия
Снегоход врезался в столб: погибли 43-летний водитель и его 45-летняя пассажирка
Происшествия
Разбившийся снегоход не был зарегистрирован
Происшествия
Умер создатель «Липецкой радиогруппы» Виктор Маланин
Общество
В Липецке из-за нехватки полицейских на ночное патрулирование зачастую выходят два-три наряда ППС
Общество
Депутаты горсовета единогласно приняли отставку мэра Липецка
Политика
Тамбовский перевозчик вёз пассажиров в Липецк в дырявом неотапливаемом автобусе
Общество
Иностранец пытался подкупить офицера ФСБ для организации канала незаконной миграции
Происшествия
На улице Циолковского нашли зарезанного мужчину: подозреваемый в убийстве задержан
Происшествия
Читать все
Умер создатель «Липецкой радиогруппы» Виктор Маланин
Общество
Фуры на Товарном проезде перекрыли движенине
Происшествия
Липецкая вечЁрка: разбившиеся на снегоходе, Ченцов — всё и проводы Зимы
Общество
Мошенник оформил на инвалида четыре кредита: договоры с банком признали недействительными
Происшествия
На двухквартирном доме рухнула кровля
Происшествия
22-летняя липчанка «заминировала» офис по электронной почте
Происшествия
На нескольких улицах Липецка сегодня видели косулю
Общество
13-летняя девочка упала в трамвае и получила травму
Происшествия
Сегодня в Липецке: город уже расцвёл, липчане назвали самые недооценённые профессии
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Происшествия
760
59 минут назад

13-летняя девочка упала в трамвае и получила травму

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали два человека. 

24 февраля в Липецке на улице Меркулова 26-летний водитель трамвая допустил падение 13-летней пассажирки.

«Девочка получила травму, и после оказания помощи была отпущена», — сообщает Госавтоинспекция.

В Данкове на улице Льва Толстого столкнулись автомобили «Ситроен» под управлением 34-летнего водителя и «ВАЗ-2110» с 42-летним мужчиной за рулем. Водителя «ВАЗа» с травмой госпитализировали.

Inkedimage_jpegcharsetutf-8(41)_LI(2).jpg

За вчерашний день автоинспекторы зарегистрировали еще 34 столкновения автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших.
 
«24 февраля за управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены четверо водителей, за неиспользование ремней безопасности – 171.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 2534 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом», — рассказали в ГИБДД.

авария
ДТП
0
2
0
1
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить