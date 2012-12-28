13-летняя девочка упала в трамвае и получила травму

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали два человека.



24 февраля в Липецке на улице Меркулова 26-летний водитель трамвая допустил падение 13-летней пассажирки.«Девочка получила травму, и после оказания помощи была отпущена», — сообщает Госавтоинспекция.В Данкове на улице Льва Толстого столкнулись автомобили «Ситроен» под управлением 34-летнего водителя и «ВАЗ-2110» с 42-летним мужчиной за рулем. Водителя «ВАЗа» с травмой госпитализировали.За вчерашний день автоинспекторы зарегистрировали еще 34 столкновения автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших.«24 февраля за управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены четверо водителей, за неиспользование ремней безопасности – 171.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 2534 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом», — рассказали в ГИБДД.