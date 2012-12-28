НЛМК открыл лабораторию и новые аудитории в металлургическом колледже

Новолипецкий металлургический комбинат отремонтировал и оснастил современным оборудованием четыре учебных помещения в Липецком металлургическом колледже. У студентов появились новая лаборатория, VR-класс и аудитория в брендовых цветах НЛМК.Лабораторию с лекционной открыли для студентов востребованной специальности «Коксохимическое производство». Современное оборудование ускорит процесс обучения и адаптации к производству. Например, на определение влаги в угле студенты раньше тратили около четырех часов. Теперь у них есть анализатор влажности, который позволяет получить результат за несколько минут.— Мы не раз бывали на комбинате, и в его лабораториях есть точно такое же оборудование, как сейчас в нашем колледже. Это очень удобно, ведь нам не придется переучиваться при трудоустройстве, да и на учебной практике будет легче, — рассказала студентка металлургического колледжа Арина Горелкина.Новую аудиторию открыли для студентов специальности «Металлургия черных металлов». Здесь установили проекционное оборудование и новую мебель, а интерьер выполнили в брендовых цветах НЛМК. В VR-классе студенты разных специальностей смогут в режиме виртуальной реальности изучать различные агрегаты НЛМК и управлять производственными процессами.— НЛМК — это современная высокотехнологичная компания. Новые технологии мы активно внедряем не только в производственные процессы, но и в процессы обучения будущих металлургов. Это поможет им быстрее освоиться на рабочем месте. Придя на комбинат, ребята уже будут хорошо знать оборудование и уметь управлять им, — рассказала начальник управления по обучению и развитию персонала НЛМК Анна Чикурова.В 2025 году НЛМК инвестировал около 100 миллионов рублей в модернизацию базовых учебных заведений региона. На эти средства отремонтировали и оснастили современным оборудованием актовый зал Липецкого металлургического колледжа, спортивный зал Липецкого политехнического техникума и аудитории Колледжа искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли. В ЛГТУ установили 4 тренажерных комплекса, 12 VR-гарнитур, 2 интерактивные панели и 32 компьютера.