Умер создатель «Липецкой радиогруппы» Виктор Маланин
Общество
Мошенник оформил на инвалида четыре кредита: договоры с банком признали недействительными
Происшествия
На двухквартирном доме рухнула кровля
Происшествия
На нескольких улицах Липецка сегодня видели косулю
Общество
Липчанина жестоко избили у остановки «Педагогический университет»
Происшествия
По делу о стрельбе на улице Бехтеева вынесен приговор: 16 и 15 лет строгого режима
Общество
В расчищенный двор приехал самосвал и свалил огромный кузов снега
Общество
В Липецке появился мэр-красавчик
Общество
Липецкая вечЁрка: разбившиеся на снегоходе, Ченцов — всё и проводы Зимы
Общество
ГАИ не в восторге от состояния подъездов к Петровскому мосту в Липецке
Общество
На обустройство «Петропарка» выделены еще 74,7 миллиона рублей
Общество
Третья крыша за день обрушилась под тяжестью снега
Происшествия
Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Происшествия
На улице Гоголя появилась писающая труба
Общество
Комитет облсовета по ЖКХ оказался обезглавлен
Общество
516 фигурантов уголовных дел заключили контракты на военную службу
Общество
В Сырском Руднике, «Университетском» и Подгорном отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области снег будет идти еще один день
Погода в Липецке
НЛМК открыл лабораторию и новые аудитории в металлургическом колледже
НЛМК Live
Скандал на похоронах: за мат на кладбище оштрафована сестра умершего
Происшествия
НЛМК Live
Новолипецкий металлургический комбинат отремонтировал и оснастил современным оборудованием четыре учебных помещения в Липецком металлургическом колледже. У студентов появились новая лаборатория, VR-класс и аудитория в брендовых цветах НЛМК. 

Лабораторию с лекционной открыли для студентов востребованной специальности «Коксохимическое производство». Современное оборудование ускорит процесс обучения и адаптации к производству. Например, на определение влаги в угле студенты раньше тратили около четырех часов. Теперь у них есть анализатор влажности, который позволяет получить результат за несколько минут. 

— Мы не раз бывали на комбинате, и в его лабораториях есть точно такое же оборудование, как сейчас в нашем колледже. Это очень удобно, ведь нам не придется переучиваться при трудоустройстве, да и на учебной практике будет легче, — рассказала студентка металлургического колледжа Арина Горелкина. 

Новую аудиторию открыли для студентов специальности «Металлургия черных металлов». Здесь установили проекционное оборудование и новую мебель, а интерьер выполнили в брендовых цветах НЛМК. В VR-классе студенты разных специальностей смогут в режиме виртуальной реальности изучать различные агрегаты НЛМК и управлять производственными процессами. 
— НЛМК — это современная высокотехнологичная компания. Новые технологии мы активно внедряем не только в производственные процессы, но и в процессы обучения будущих металлургов. Это поможет им быстрее освоиться на рабочем месте. Придя на комбинат, ребята уже будут хорошо знать оборудование и уметь управлять им, — рассказала начальник управления по обучению и развитию персонала НЛМК Анна Чикурова.

В 2025 году НЛМК инвестировал около 100 миллионов рублей в модернизацию базовых учебных заведений региона. На эти средства отремонтировали и оснастили современным оборудованием актовый зал Липецкого металлургического колледжа, спортивный зал Липецкого политехнического техникума и аудитории Колледжа искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли. В ЛГТУ установили 4 тренажерных комплекса, 12 VR-гарнитур, 2 интерактивные панели и 32 компьютера.
