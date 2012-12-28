Скандал на похоронах участника СВО: за мат на кладбище оштрафована сестра погибшего

Сестре показалось, что одна из участниц похорон улыбается, и она её оскорбила.

Жительница Грязей оштрафована на 3000 рублей за оскорбление (по части первой статьи 5.61 КоАП РФ): женщина была на похоронах своего брата, погибшего на СВО, и ей показалось, будто одна из участниц траурной церемонии на кладбище улыбается. Тогда она обложила её матом.По данным пресс-службы областной прокуратуры, поскольку инцидент произошёл прилюдно и его свидетелями стали около 10 человек, оскорблённая женщина обратилась в Грязинскую межрайонную прокуратуру, и сестру погибшего оштрафовали.