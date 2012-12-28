Мошенник оформил на инвалида четыре кредита: договоры с банком признали недействительными
Происшествия
803
29 минут назад
Скандал на похоронах участника СВО: за мат на кладбище оштрафована сестра погибшего
Сестре показалось, что одна из участниц похорон улыбается, и она её оскорбила.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, поскольку инцидент произошёл прилюдно и его свидетелями стали около 10 человек, оскорблённая женщина обратилась в Грязинскую межрайонную прокуратуру, и сестру погибшего оштрафовали.