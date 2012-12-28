Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Происшествия
162
18 минут назад
Редкий день: на дорогах области ни одного пострадавшего
Зато нарушений правил хоть отбавляй.
«Выявлено 3703 нарушения правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены четверо водителей, за неиспользование ремней безопасности — 257. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3379 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом», — сообщили в Госавтоинспекции.
