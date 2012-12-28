Редкий день: на дорогах области ни одного пострадавшего

Зато нарушений правил хоть отбавляй.

За минувшие сутки на автоинспекторы зарегистрировали на дорогах Липецкой области 25 столкновений автомобилей, все они обошлись без пострадавших.«Выявлено 3703 нарушения правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены четверо водителей, за неиспользование ремней безопасности — 257. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3379 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом», — сообщили в Госавтоинспекции.