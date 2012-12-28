Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В расчищенный двор приехал самосвал и свалил огромный кузов снега
Общество
Скандал на похоронах: за мат на кладбище оштрафована сестра умершего
Происшествия
По делу о стрельбе на улице Бехтеева вынесен приговор: 16 и 15 лет строгого режима
Общество
Липчанина жестоко избили у остановки «Педагогический университет»
Происшествия
В Липецке появился мэр-красавчик
Общество
На нескольких улицах Липецка сегодня видели косулю
Общество
Бензин из вагона-цистерны воровали машинисты, помощники и безработный
Происшествия
ГАИ не в восторге от состояния подъездов к Петровскому мосту в Липецке
Общество
Грузовики на Товарном поезде припаркованы без нарушения правил дорожного движения
Происшествия
Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Происшествия
Читать все
Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Происшествия
Бензин из вагона-цистерны воровали машинисты, помощники и безработный
Происшествия
На улице Гоголя появилась писающая труба
Общество
Плей-офф не будет: «Липецк» потерпел 9-е поражение за один месяц
Спорт
33-летнего усманца оштрафовали за публикацию видео пожара на нефтебазе
Происшествия
Количество фальшивых пятитысячных купюр снизилось в два раза
Происшествия
Липецкая вечЁрка: рухнувшие крыши, приговор по делу о стрельбе на Бехтеева и вторая очередь «Петропарка»
Общество
В Сырском Руднике, «Университетском» и Подгорном отключат холодную воду
Общество
Редкий день: на дорогах области ни одного пострадавшего
Происшествия
Сегодня в Липецке: кино с несравненной Джоли, истинный смысл улыбок и мистический концерт
Общество
Читать все
Происшествия
162
18 минут назад

Редкий день: на дорогах области ни одного пострадавшего

Зато нарушений правил хоть отбавляй.

За минувшие сутки на автоинспекторы зарегистрировали на дорогах Липецкой области 25 столкновений автомобилей, все они обошлись без пострадавших.

«Выявлено 3703 нарушения правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены четверо водителей, за неиспользование ремней безопасности — 257. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3379 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом», — сообщили в Госавтоинспекции.
авария
ДТП
0
0
1
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить