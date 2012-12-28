Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Мэрия нашла 50 миллионов рублей на новый пешеходный мост через железную дорогу на улице Гайдара
Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
Происшествия
66
10 минут назад
19-летний парень нарвался на мошенников на сайте знакомств и лишился 339 000 рублей
Ещё двоих обманули при совершении покупок.
После перехода по ссылке парню перезвонили из «службы технической поддержки банка» и сообщили, что его деньги теперь находятся в опасности и их срочно нужно перевести на «безопасный счёт». Он перевёл 339 000 рублей.
Ещё двоих обманули при совершении покупок через популярный сайт объявлений. В Красном 62-летний мужчина покупал снегоуборщика и перевёл продавцу-мошеннику 88 000 рублей. А 47-летний мужчина хотел купить мясорубку и лишился 36 000 рублей.
0
0
1
0
0
Комментарии