Происшествия
66
10 минут назад

19-летний парень нарвался на мошенников на сайте знакомств и лишился 339 000 рублей

Ещё двоих обманули при совершении покупок.

25 февраля в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 19-летний парень. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сначала липчанин перешёл по ссылке на сайте знакомств, cразу после чего его взяли в оборот мошенники.

После перехода по ссылке парню перезвонили из «службы технической поддержки банка» и сообщили, что его деньги теперь находятся в опасности и их срочно нужно перевести на «безопасный счёт». Он перевёл 339 000 рублей.

Ещё двоих обманули при совершении покупок через популярный сайт объявлений. В Красном 62-летний мужчина покупал снегоуборщика и перевёл продавцу-мошеннику 88 000 рублей. А 47-летний мужчина хотел купить мясорубку и лишился 36 000 рублей.

мошенничество
0
0
1
0
0

