Сложность отливок застопорила установку чугунного ограждения на Плехановском мосту
Теперь закончить установку обещают 10 марта.
«На этапе литья специалисты столкнулись с рядом сложностей, так как детали непростые. Это привело к возникновению брака и повторному изготовлению некоторых элементов. Все литейные работы уже завершены, и детали готовы к покраске. Ожидается, что монтаж будет полностью завершен до 10 марта», — рассказали в пресс-службе мэрии Липецка.
Реплику исторической ограды на мосту ООО «Строительная компания «Липецк» начала устанавливать в конце января. 38 столбов и 33 секции из литого чугуна обошлись бюджету Липецка в 5,6 миллиона рублей.
