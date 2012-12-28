Все новости
Происшествия
895
сегодня, 12:11
5

Крышепад в Липецкой области не останавливается

Под тяжестью снега сложились крыши в деревнях Знаменка и Топки.

26 февраля в Краснинском округе и Лев-Толстовском районе под тяжестью снега обрушились кровли двух домов  — в деревнях Знаменка и Топка. 

В обоих случаях обошлось без пострадавших, сообщили в областном управлении МЧС.

За февраль в области обрушились крыши уже восьми домов: вчера снег продавил кровли в селах Бредихино и  Половнево Краснинского округа и в селе Измалково. 

А до этого — в трех селах Лев-Толстовского района: Круглом, Котовке и Гагарино. 

снег
обрушение кровли
1
4
2
0
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
А лександр
9 минут назад
Ну допустим крыши старых деревенских домов заваливаются по причине старения , гниения от проникающей влаги стропил, все это понятно, там делалось без проектов, они и раньше обрушились, просто не акцентировалось на это внимание. Почему завалилась вся крыша у нового сооружения , сделанная по проекту с 50-ти кратным запасом в Краснинском районе на авто заводе вот вопрос. ..?
Ответить
тема для размышления
35 минут назад
Дома скорее всего нежилые.
Ответить
Правда
сегодня, 12:36
А где доблесные спортсмены,пусть помогут старикам почистить крыши.
Ответить
кит
сегодня, 12:23
В оттепель успел крышу (шифер)почистить от снега ,,теперь поновой надо ! Снег от влажности (дождя) сильно утежеляется !
Ответить
бывалый
сегодня, 12:22
Чистить нужно вовремя . а пожилым должны волонтеры помочь !!!!
Ответить
