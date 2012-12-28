Крышепад в Липецкой области не останавливается

Под тяжестью снега сложились крыши в деревнях Знаменка и Топки.



26 февраля в Краснинском округе и Лев-Толстовском районе под тяжестью снега обрушились кровли двух домов — в деревнях Знаменка и Топка.В обоих случаях обошлось без пострадавших, сообщили в областном управлении МЧС.За февраль в области обрушились крыши уже восьми домов: вчера снег продавил кровли в селах Бредихино и Половнево Краснинского округа и в селе Измалково.А до этого — в трех селах Лев-Толстовского района: Круглом, Котовке и Гагарино.