Происшествия
сегодня, 12:11
Крышепад в Липецкой области не останавливается
Под тяжестью снега сложились крыши в деревнях Знаменка и Топки.
В обоих случаях обошлось без пострадавших, сообщили в областном управлении МЧС.
За февраль в области обрушились крыши уже восьми домов: вчера снег продавил кровли в селах Бредихино и Половнево Краснинского округа и в селе Измалково.
А до этого — в трех селах Лев-Толстовского района: Круглом, Котовке и Гагарино.
