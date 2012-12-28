«Яму объезжал»: под Липецком в столкновении «Фольксвагена» и «Рено» пострадал 59-летний водитель

Последствия столкновения на разбитой дороге снял проезжающий мимо очевидец.

В селе Сухая Лубна Липецкого округа сегодня столкнулись автомобили «Фольксваген» и «Рено». В аварии получил травмы водитель второй машины.— По предварительной информации, 59-летний водитель «Фольксвагена» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Рено», — рассказали GOROD48 в областном управлении МВД.Как предположил проезжавший мимо аварии водитель, участники ДТП могли объезжать ямы на дороге.