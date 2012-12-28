Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
«Нас сверху заливает, а снизу мы гниём»: руководитель областного СК поручил возбудить дело по дому на Московской
Общество
114
14 минут назад
«Яму объезжал»: под Липецком в столкновении «Фольксвагена» и «Рено» пострадал 59-летний водитель
Последствия столкновения на разбитой дороге снял проезжающий мимо очевидец.
— По предварительной информации, 59-летний водитель «Фольксвагена» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Рено», — рассказали GOROD48 в областном управлении МВД.
Как предположил проезжавший мимо аварии водитель, участники ДТП могли объезжать ямы на дороге.
0
0
0
0
0
Комментарии