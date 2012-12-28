Пьяный посетитель ТРЦ побил полицейского

Ему грозит до пяти лет лишения свободы. А мог бы отделаться просто проверкой документов.

38-летнего жителя Добровского округа ждёт суд по обвинению в избиении полицейского.По данным следствия, 5 сентября прошлого года в ТРЦ «Липецк» полицейские остановили 38-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения для установления его личности. Но тот повёл себя агрессивно и начал ругаться матом. А когда дебошира решили доставить в отдел полиции, он дважды ударил одного из полицейских кулаком в голову. На месте ударов осталась ссадина.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, действия мужчины квалифицированы по части первой статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не причинившего вреда здоровью, в отношении представителя власти». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.