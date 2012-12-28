Все новости
Общество
314
36 минут назад
2

В Липецке началось выдвижение кандидатов на звание «Почетного гражданина города»

Имена Почетных граждан летом определит городской Совет.

Сегодня Липецкий горсовет начал процедуру выборов кандидатов на звание «Почетного гражданина города Липецка».

— Мы обращаемся к трудовым коллективам предприятий, учреждений, общественным, государственным организациям и органам местного самоуправления с просьбой назвать имена тех, кто действительно достоин носить высокое звание «Почетный гражданин города Липецка». Именно из числа выдвинутых вами кандидатов депутатам городского Совета предстоит выбрать граждан, заслуживающих этого звания, — обратился к горожанам и.о. председателя горсовета Борис Понаморев.

Борис Понаморев не зря попросил предприятия, организации и общественников предлагать достойных кандидатов. Это звание присуждается за выдающийся вклад в развитие Липецка. Но в последние годы звание обесценилось. В холле горсовета под стеклом хранятся уже три пухлых тома со списками Почетных граждан. Среди них — общественники, имена которых мало кому известны, отставные гаишники, строители типового жилья, коллеги и родители действующих депутатов... Широко известны единицы.

Кстати, Почетных граждан Москвы всего 17. А почетных граждан Санкт-Петербурга — 57. В то же время Почетных граждан Липецка — уже 112!

Представленные кандидатуры рассмотрит профильная комиссия горсовета. Затем пройдет общественное обсуждение кандидатур. На июньской сессии депутаты выберут тех, кому присвоят новые титулы. Торжественное награждение Почетных граждан состоится в День города.
Почетный гражданин Липецка
Липецкий горсовет
6
0
1
0
4

Комментарии (2)

Крылов
27 минут назад
Видимо, в Липецке больше ВЫДАЮЩИХСЯ людей, чем в Москве, с особыми заслугами, почти в 10 раз. Можно огласить весь список?
Проходили уже
28 минут назад
Самое главное, чтобы коллективы знали, кого от них выдвигают, и это не делалось кулуарно.
