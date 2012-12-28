В Липецке началось выдвижение кандидатов на звание «Почетного гражданина города»

Имена Почетных граждан летом определит городской Совет.

Сегодня Липецкий горсовет начал процедуру выборов кандидатов на звание «Почетного гражданина города Липецка».— Мы обращаемся к трудовым коллективам предприятий, учреждений, общественным, государственным организациям и органам местного самоуправления с просьбой назвать имена тех, кто действительно достоин носить высокое звание «Почетный гражданин города Липецка». Именно из числа выдвинутых вами кандидатов депутатам городского Совета предстоит выбрать граждан, заслуживающих этого звания, — обратился к горожанам и.о. председателя горсовета Борис Понаморев.Борис Понаморев не зря попросил предприятия, организации и общественников предлагать достойных кандидатов. Это звание присуждается за выдающийся вклад в развитие Липецка. Но в последние годы звание обесценилось. В холле горсовета под стеклом хранятся уже три пухлых тома со списками Почетных граждан. Среди них — общественники, имена которых мало кому известны, отставные гаишники, строители типового жилья, коллеги и родители действующих депутатов... Широко известны единицы.Кстати, Почетных граждан Москвы всего 17. А почетных граждан Санкт-Петербурга — 57. В то же время Почетных граждан Липецка — уже 112!Представленные кандидатуры рассмотрит профильная комиссия горсовета. Затем пройдет общественное обсуждение кандидатур. На июньской сессии депутаты выберут тех, кому присвоят новые титулы. Торжественное награждение Почетных граждан состоится в День города.