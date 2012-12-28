Все новости
Происшествия
397
24 минуты назад
1

Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера

В Липецкой области выявлен первый в этом году факт незаконной рубки леса. Браконьера нашли по горячим следам.

В отношении жителя Задонского округа возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений (ст. 260 УК РФ). Нашли его по следам волочения спиленной сосны.

Свежий спил сосны, которая несколько десятков лет росла на небольшой поляне в районе села Верхнее Казачье, нашел патруль лесной охраны. Лесники вызвали полицейских, а те по следам волочения и трактора вышли к дому браконьера. 

QoQ81CJlQdy8se_d_lli8gScwrPbCPao56djVJW7CD15q5U7rHEfqDm3bYYZqR4AKYnKN8mSznLpSnsqS9CWNZsi.jpg

W1pDIGUVRz9lgw25xjSZKkPkPjeoe7puACDDJTJnaIawNbUP-n5_TFFdsY_5OytAIPPp09b46ttCAPGajTnnuSOr.jpg

«Объем незаконно спиленной сосны составил 1,1 кубометра. Несмотря на то, что мужчина в досудебном порядке возместил нанесенный лесному фонду области ущерб в сумме 46,6 тысячи рублей, он предстанет перед судом», — сообщает Министерство лесного хозяйства Липецкой области.

Фото Министерства лесного хозяйства 

браконьерство
Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нет
1 минуту назад
В 2010году было засушливое лето.Погибло много берёз.Почему бы не разрешить населению воспользоваться упавшими сухими деревьями.А то ведь только щепки можно собрать, лучше пусть погниет.
Ответить
