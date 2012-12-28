Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера

В Липецкой области выявлен первый в этом году факт незаконной рубки леса. Браконьера нашли по горячим следам.



В отношении жителя Задонского округа возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений (ст. 260 УК РФ). Нашли его по следам волочения спиленной сосны.Свежий спил сосны, которая несколько десятков лет росла на небольшой поляне в районе села Верхнее Казачье, нашел патруль лесной охраны. Лесники вызвали полицейских, а те по следам волочения и трактора вышли к дому браконьера.«Объем незаконно спиленной сосны составил 1,1 кубометра. Несмотря на то, что мужчина в досудебном порядке возместил нанесенный лесному фонду области ущерб в сумме 46,6 тысячи рублей, он предстанет перед судом», — сообщает Министерство лесного хозяйства Липецкой области.