Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Мэрия нашла 50 миллионов рублей на новый пешеходный мост через железную дорогу на улице Гайдара
Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
Происшествия
397
24 минуты назад
1
Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
В Липецкой области выявлен первый в этом году факт незаконной рубки леса. Браконьера нашли по горячим следам.
Свежий спил сосны, которая несколько десятков лет росла на небольшой поляне в районе села Верхнее Казачье, нашел патруль лесной охраны. Лесники вызвали полицейских, а те по следам волочения и трактора вышли к дому браконьера.
«Объем незаконно спиленной сосны составил 1,1 кубометра. Несмотря на то, что мужчина в досудебном порядке возместил нанесенный лесному фонду области ущерб в сумме 46,6 тысячи рублей, он предстанет перед судом», — сообщает Министерство лесного хозяйства Липецкой области.
Фото Министерства лесного хозяйства
4
0
0
1
1
Комментарии (1)