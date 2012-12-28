«Нас сверху заливает, а снизу мы гниём»: руководитель областного СК поручил возбудить дело по дому на Московской

В 54-летней хрущёвке текут крыши и трубы. Управляющая компания, по словам жильцов дома, на жалобы не реагирует.

Сегодня в дом на Московской, 61в приехал руководитель регионального Следкома генерал-майор Евгений Шаповалов. Приехал не в гости — доведенные до крайности жильцы попросили помочь с ремонтом текущих крыши и труб.— Нас сверху заливает, а снизу мы гниём! — возмущались жильцы.Дом постройки 1972 года. Капитального ремонта здесь не было никогда. Ремонт был обещан в 2023 году, но потом вдруг перенесен на 2032 год. При этом управляющая компания, как говорят жильцы дома, их жалобы игнорирует.— В подъездах на пятом, четвертом, третьем, уже и на втором этажах течет вода с крыши. Заливает щитки. В подвале кошмар — трубы текут. Управляющая компания никакого внимания на все это не обращает. В любой момент дом загорится ярким пламенем, или уйдет под землю, потому что затопит все, — рассказал генерал-майору жилец дома Виктор.— В комнатах отошли обои. Кто мне возместит ущерб?! Третий, четвертый этаж замыкает! Если произойдет пожар, вспыхнет весь дом, кто за это будет отвечать? — возмущалась Анжелика Кудряшова.О том, почему капитальный ремонт дома перенесен на 2032 год, жильцам рассказала заместитель директора ФКР по Липецкой области Лилия Чернышова:— По результатам обследования дома, проведенном в 2021 году, в том числе по критериям (год ввода в эксплуатацию, техсостояние), была актуализирована региональная программа капремонта. Работы по ремонту крыши в доме были перенесены на 2032-20234 годы.По словам Лилии Чернышововй, на капитальный ремонт дома его жильцы внесли 6,6 миллиона рублей, а ремонт крыши обойдется в 20 миллионов. Чтобы перенести капитальный ремонт на 2026–2027 годы потребуется увеличить взнос на 7 рублей 50 копеек за квадратный метр (сейчас жильцы платят 15 рублей 56 копеек). Если жильцы дома хотят, чтобы раньше 2032 года отремонтировали и трубы, то взнос увеличится еще больше. Дополнительные взносы жильцы начнут платить за три месяца до окончания работ по ремонту, и продолжат это делать до 2055 года (до этого срока пока рассчитана программа капремонтов).Но это еще не все, жильцам нужно подготовить документы: сделать техническое заключение специализированной организации о состоянии крыши, протокол собрания собственников жилья и взять справку от ФКР Липецкой области о том, что денег на ремонт достаточно. С оформлением документов жильцам обещали помочь в управляющей компании, а Евгений Шаповалов сообщил, что направит письмо губернатору о необходимости переноса сроков капитального ремонта.А что делать сейчас? Крыша-то течет, и будет течь еще сильнее, ведь впереди весна и таяние снега. Директор УК «Рубин» Татьяна Заливина пообещала почистить крышу уже сегодня, хотя добавила, что сделать это будет не так-то и легко. Можно со льдом и с лежалым снегом счистить рубероид. Жильцы к обещанию директора УК отнеслись скептически. Им уже не раз и два много чего обещали, но не делали. Но сейчас коммунальщики получили дополнительный стимул.—10 дней назад мы начали процессуальную проверку по обращению граждан о том, что фактически условия проживания не соответствуют нормальным. Посмотрели квартиры и убедились в том, что управляющая компания «Рубин» не осуществляет должным образом свои обязанности по содержанию дома. Она фактически устранилась, — заявил Евгений Шаповалов.Прямо на встрече с липчанами генерал-майор принял решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. По этому уголовному делу проверят и финансово-хозяйственную деятельность УК «Рубин»: как компания тратила деньги жильцов — на содержание дома, или на иные нужды.