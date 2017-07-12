Мигрант зарубил топором жителя области

Тело жертвы убийца спрятал в погребе.

11 июля в Усманском районе Липецкой области полицейские задержали 50-летнего гражданина одной стран ближнего зарубежья. Задержанный подозревается в убийстве 46-летнего жителя села Московка.



Как выяснилось убийца и его приятель пришли в гости к знакомой женщины. Компания изрядно напилась, а когда пришло время укладываться спасть мужчины поссорились. 50-летний мигрант схватил топор и зарубил противника. Тело жертвы он спрятал в погребе.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.



