Происшествия

28 минут назад

Мигрант зарубил топором жителя области

420
#убийство
Мигрант зарубил топором жителя области

Тело жертвы убийца спрятал в погребе.

11 июля в Усманском районе Липецкой области полицейские задержали 50-летнего гражданина одной стран ближнего зарубежья. Задержанный подозревается в убийстве 46-летнего жителя села Московка.

Как выяснилось убийца и его приятель пришли в гости к знакомой женщины. Компания изрядно напилась, а когда пришло время укладываться спасть мужчины поссорились. 50-летний мигрант схватил топор и зарубил противника. Тело жертвы он спрятал в погребе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. 

420
#убийство

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липчане собрали подписи против Парка миниатюр
#протест #парк
Липчане собрали подписи против Парка миниатюр

6 минут назад

Общество
Липчанин добрался до Владивостока на «перекладных»
#Сапрыкин #путешествие
13
Липчанин добрался до Владивостока на «перекладных»

вчера, 21:42

Общество
На улице Кривенкова провалился асфальт
#дороги
19
На улице Кривенкова провалился асфальт

вчера, 21:02

Общество
Липецкая вечЁрка: новая база отдыха, новый вице-мэр и новая система платы за ЖКХ
#обзор #события #вечЁрка
3
Липецкая вечЁрка: новая база отдыха, новый вице-мэр и новая система платы за ЖКХ

вчера, 18:28

Общество
Ремонт улицы Советской входит в завершающую стадию
#дорожные работы
16
Ремонт улицы Советской входит в завершающую стадию

вчера, 17:26

Общество
Липецкие педагоги приняли участие в межрегиональном исследовании
#образование
Липецкие педагоги приняли участие в межрегиональном исследовании

вчера, 16:52

Общество