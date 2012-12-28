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43 минуты назад
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На Дальний Восток летим осенью – в календаре «Металлурга» четыре изменения

Публикуем полный календарь игр нашей команды в 2025 году.

Футбольная национальная лига окончательно утвердила календарь игр в подгруппе №3 «дивизиона Б» второй лиги.

По сравнению с предварительным календарём несколько изменений коснулись и матчей «Металлурга». Так, липчане и дубль «СКА-Хабаровска» по просьбе дальневосточников поменялись кругами. Игра 14-го тура 28 июня пройдёт в Липецке, а на самый дальний выезд сезона «сталевары» отправятся под конец чемпионата 18 октября.

Почти все игры пройдут по субботам, но два тура перенесены на воскресные дни. Липчане в последние дни недели 27 апреля дома примут «Динамо» из Санкт-Петербурга, а 15 июня сыграют в гостях у столичной «Родины-М».

Напомним, что липчане стартовали в чемпионате в минувшую субботу, проиграв вдесятером на выезде белгородскому «Салюту» - 0:1.

Полный календарь игр нашей команды теперь выглядит следящим образом

Первый круг

2-й тур 5 апреля, суббота «Металлург» - «Зенит» (Пенза)
3-й тур 12 апреля, суббота «Ротор-2» (Волгоград) - «Металлург»
4-й тур 19 апреля, суббота «Строгино» (Москва) - «Металлург»
5-й тур 27 апреля, воскресенье «Металлург» - «Динамо» (Санкт-Петербург)
6-й тур 3 мая, суббота «Арсенал-2» - «Металлург»
7-й тур 10 мая, суббота «Металлург» - «Динамо» (Брянск)
8-й тур 17 мая, суббота «Квант» (Обнинск) - «Металлург»
9-й тур 24 мая, суббота «Металлург» - ФК «Орёл»
10-й тур 31 мая, суббота «Химки-2» - «Металлург»
11-й тур 7 июня, суббота «Металлург» - «Рязань»
12-й тур 15 июня, воскресенье «Родина-М» - «Металлург»
13-й тур 21 июня, суббота «Металлург» - «Спартак» (Тамбов)
14-й тур 28 июня, суббота «Металлург» - «СКА-Хабаровск»
15-й тур 5 июля, суббота «Металлург» - «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)

Второй круг

16-й тур 27 июля, суббота «Зенит» - «Металлург»
17-й тур 2 августа, суббота «Металлург» - «Ротор-2»
18-й тур 9 августа, суббота «Металлург» - «Строгино»
19 тур 16 августа, суббота «Динамо» Спб - «Металлург»
20 тур 23 августа, суббота «Металлург» - «Арсенал-2»
21 тур 30 августа, суббота «Динамо» Бк - «Металлург»
22 тур 6 сентября, суббота «Металлург» - «Квант»
23 тур 13 сентября, суббота ФК «Орёл» - «Металлург»
24 тур 20 сентября, суббота «Металлург» - «Химки-2»
25 тур 27 сентября, суббота «Рязань» - «Металлург»
26 тур 4 октября, суббота «Металлург» - «Родина-М»
27 тур 11 октября, суббота «Спартак» Тм - «Металлург»
28 тур 18 октября, суббота «СКА-Хабаровск» - «Металлург»
29 тур 25 октября, суббота «Знамя Труда» - ««Металлург»
30 тур 1 ноября, суббота «Металлург» - «Салют»
Футбол
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Комментарии (2)

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Сначала новые
ё
9 минут назад
Прекрасный тур по России и ни каких финансовых затрат.
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Аграрном
21 минуту назад
Вам не на дальний Восток ехать надо, деньги бюджетные тратить, а играть только в липецкой области, больше эта команда не готова
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