Новый способ обмана: мошенники требуют закрыть «международный счет»

Мошенники пытаются выведать личные данные и банковские реквизиты якобы для закрытия счета. А иногда присылают ссылку на вредоносное программное обеспечение.

Мошенники придумали новую схему обмана: они представляются сотрудниками Центробанка, сообщают о наличии у человека «международного счета» и требуют его закрыть, а в случае отказа – угрожают штрафом, арестом имущества или принудительным взысканием с зарплаты.«Человек получает электронное письмо с логотипом Банка России. Сообщение содержит якобы официальное уведомление о необходимости закрыть «международный счет». Письмо сопровождается ссылкой на поддельный интернет-ресурс. Мошенники требуют ввести на опасном сайте личные данные и банковские реквизиты якобы для закрытия счета. В некоторых случаях письмо может содержать ссылку на вредоносное программное обеспечение, которое автоматически устанавливается на гаджет человека и позволяет злоумышленникам получить удаленный доступ к приложениям банков. Сведения, которые предоставит жертва, мошенники в дальнейшем используют для хищения денег или оформления кредитов и займов», – сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.Липчанам ещё раз напоминают: сотрудники Банка России не пишут и не звонят людям и тем более не предлагают совершить какие-либо операции со счетом. Не переходите по подозрительным ссылкам и не предоставляйте конфиденциальные данные. Если есть сомнения – самостоятельно позвоните в свой банк по номеру телефона, который указан на банковской карте или официальном сайте финансовой организации.