Липецкий дзюдоист снёс соперника по финалу за 9 секунд

Юный спортсмен вышел победителем из пяти схваток, в том числе из трёх - досрочно.

Арина Днеприкова (до 44 кг) и Елизавета Панова (свыше 70 кг) в своих весовых категориях завоевали «серебряные» медали.







Подготовили спортсменов тренеры Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Вячеслав Титов, Денис Панов и Юрий Селиванов.









Липчанин Арсений Лукьянчиков стал одним из героев всероссийских соревнований по дзюдо в Орле в рамках «Лиги защитников Отечества» среди юношей и девушек до 18 лет.Арсений стал победителем соревнований в весовой категории до 60 кг, одержав пять побед в пяти схватках. А ещё наш земляк мог бы претендовать на специальный приз за самую быструю победу в турнире. В финале против москвича Глеба Козлова Лукьянчикову хватило всего 9 секунд, чтобы провести приём, обеспечивший «чистую» победу – «иппон».Турнир в Орле собрал очень большое количество участников – более 400 человек из 26 регионов России. Поэтому его награды особенно престижны.