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Спорт
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сегодня, 19:11
Липецкий дзюдоист снёс соперника по финалу за 9 секунд
Юный спортсмен вышел победителем из пяти схваток, в том числе из трёх - досрочно.
Арсений стал победителем соревнований в весовой категории до 60 кг, одержав пять побед в пяти схватках. А ещё наш земляк мог бы претендовать на специальный приз за самую быструю победу в турнире. В финале против москвича Глеба Козлова Лукьянчикову хватило всего 9 секунд, чтобы провести приём, обеспечивший «чистую» победу – «иппон».
Арина Днеприкова (до 44 кг) и Елизавета Панова (свыше 70 кг) в своих весовых категориях завоевали «серебряные» медали.
Подготовили спортсменов тренеры Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Вячеслав Титов, Денис Панов и Юрий Селиванов.
Турнир в Орле собрал очень большое количество участников – более 400 человек из 26 регионов России. Поэтому его награды особенно престижны.
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