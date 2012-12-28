Осужденный пришёл на обязательные работы пьяным, сбежал, а когда поймали — начал кусаться

Теперь его ждёт суд по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника службы исполнения наказаний.

Прокуратура Советского района направила в суд уголовное дело 40-летнего уроженца Московской области, которого обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (по части первой статьи 318 УК РФ).По версии следствия, в ноябре 2023 года отбывающий наказание мужчина пришёл на обязательные работы пьяным. Его направили на медицинское освидетельствование, но по пути осуждённый сбежал. А в ходе задержания беглец укусил одного из сотрудников службы исполнения наказаний за левую руку.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, вину обвиняемый признал. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.