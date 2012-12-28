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Осужденный пришёл на обязательные работы пьяным, сбежал, а когда поймали — начал кусаться
Происшествия
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27 минут назад
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Осужденный пришёл на обязательные работы пьяным, сбежал, а когда поймали — начал кусаться
Теперь его ждёт суд по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника службы исполнения наказаний.
По версии следствия, в ноябре 2023 года отбывающий наказание мужчина пришёл на обязательные работы пьяным. Его направили на медицинское освидетельствование, но по пути осуждённый сбежал. А в ходе задержания беглец укусил одного из сотрудников службы исполнения наказаний за левую руку.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, вину обвиняемый признал. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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