Липецкая область оказалась на 33 месте по уровню зарплат в небольших населенных пунктах

Липецкая область заняла 33 место в списке российских городов по уровню зарплат в небольших населенных пунктах. Соответствующий рейтинг составило РИА Новости.

Средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах Липецкой области за 2024 год выросла на 22,7% до 56,6 тысячи рублей. По расчетам этой зарплаты хватит на покупку 2,89 потребительских корзин — это соответствует 33 строке в рейтинге. При том, соотношение к оплате труда в крупных городах достигло 81,1%.Про составлении рейтинга эксперты определяли средние зарплаты, исходя из официальной статистики по предприятиям за 2024 год с учётом выплаты НДФЛ. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг рассчитана в среднем за 12 месяцев 2024 года. Регионы ранжировались основываясь на отношении средней зарплаты в средних и малых городах субъекта РФ к стоимости потребительской корзины. При этом мегаполисы не учитывались, поэтому в списке нет Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, имеющих статус городов федерального значения.Первую строчку рейтинга регионов России по уровню зарплат в небольших населенных пунктах занимают Ямало-Ненецкий (5,52 потребительских наборов) и Ненецкий (5,11 потребительских наборов) автономные округа, замыкают список Чечня (1,45) и Ингушетия (1,64).