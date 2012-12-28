В Добринке опрокинулся автомобиль: пятеро пострадавших, в том числе – годовалая девочка
Сегодня в Липецке: спасительные крышки от бутылок, горожане хотят долгой молодости, горожанки - вечной
«Пациенты стоят под дверью»: министр здравоохранения Липецкой области проверила жалобы на поликлиники
Дмитрий Бугаков: «Ощущение, что судьи чего-то ждали – сразу посадили на желтые карточки трёх наших ведущих игроков»
Ельчанин превышал скорость и накопил штрафов на 255 000 рублей — ему ограничили выезд из России
Экономика
179
31 минуту назад
4
Липецкая область оказалась на 33 месте по уровню зарплат в небольших населенных пунктах
Липецкая область заняла 33 место в списке российских городов по уровню зарплат в небольших населенных пунктах. Соответствующий рейтинг составило РИА Новости.
Про составлении рейтинга эксперты определяли средние зарплаты, исходя из официальной статистики по предприятиям за 2024 год с учётом выплаты НДФЛ. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг рассчитана в среднем за 12 месяцев 2024 года. Регионы ранжировались основываясь на отношении средней зарплаты в средних и малых городах субъекта РФ к стоимости потребительской корзины. При этом мегаполисы не учитывались, поэтому в списке нет Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, имеющих статус городов федерального значения.
Первую строчку рейтинга регионов России по уровню зарплат в небольших населенных пунктах занимают Ямало-Ненецкий (5,52 потребительских наборов) и Ненецкий (5,11 потребительских наборов) автономные округа, замыкают список Чечня (1,45) и Ингушетия (1,64).
1
0
0
0
0
Комментарии (4)