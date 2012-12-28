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44 минуты назад
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Олимпийская чемпионка Анна Чичерова лично наградила липецкую прыгунью

Победный полёт Елены и фатальное невезение Ивана.

В Липецке зажглась ещё одна «звёздочка» легкой атлетики – 19-летняя Елена Шальнева в Москве выиграла престижные соревнования по прыжкам в высоту памяти заслуженного тренера РФ Александра Бурта.

В спортивном комплексе «Измайлово» Шальнева покорила планку на отметке 174 см. Такой же результат показали ещё три спортсменки, но только липчанка взяла высоту с первой попытки. Приз за победу липчанка получила лично из рук олимпийской чемпионкт-2012 в Лондоне, чемпионки мира-2011 Анны Чичеровой (на фото Елена на вершине пьедестала, Чичерова вторая слева).

Среди юношей до 18 лет штурмовал высоту наш 16-летний Иван Павлов. С третьей попытки ему удалось взять высоту 197 см. Но конкуренты Дмитрий Усаев из Башкортостана и москвич Всеволод Васильев сделали это с первых попыток, они и заняли соответственно 2-е и 3-е места. Победил Динар Гайнетдинов (Бирск, Республика Башкортостан) – 2.00. А наш земляк, прыгавший не хуже призёров, остановился в шаге от пьедестала на 4-м месте.
Лёгкая атлетика
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Лиза
28 минут назад
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