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На третьем году масштабной концессии «РВК-Липецк» обновит 20 километров сетей
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53 минуты назад
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На третьем году масштабной концессии «РВК-Липецк» обновит 20 километров сетей

В 2023-м в Липецке было обновлено 5,5 километров сетей, в 2024-м — 12.

ООО «РВК-Липецк» сообщило об обновлении в 2025-м году 20 километров водопроводных сетей. Общий объем инвестиций составит 800 миллионов рублей.

«Первым объектом модернизации в 2025 году стал водопровод на улице Горняцкой. Коммуникации общей протяженностью более 500 метров здесь меняют методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) — трубы укладывают под землей с помощью проколов.

Также специалисты приступили к реконструкции водовода на улице Ударников. Здесь подрядной организации по технологии ГНБ предстоит заменить 1,5 километра сетей — 200 метров уже обновлено. По завершении работ на обеих улицах водоканал переключит потребителей в обновленные сети», — говорится в сообщении «РВК-Липецк».

В этом году компания продолжит работу над новым водоводом к району Тракторного. Ранее подрядчик «РВК-Липецк» смонтировал сеть на участке от водозабора №5 до реки Воронеж в районе Октябрьского моста, а теперь протянет трубы под руслом реки, а также соединит их с существующими коммуникациями в районе проходных бывшего тракторного завода. Кроме того, в планах компании реконструкция водозаборов и модернизация сетей в районе улиц Папина и Доватора, в 23-м микрорайоне и в районе МЖК, в поселке Матырский и в том же Тракторном.

Масштабная модернизация водопроводной сети города дочкой Росводоканала, компанией «РВК-Липецк», началась в 2023 году. Тогда были обновлены 5,5 километра сетей, в 2024-м — около 12 километра. По данным «РВК-Липецк», на эти работы за два года был направлен почти миллиард рублей. Были обновлены сети и объекты водоснабжения и водоотведения на улицах Скороходова и Белана, в поселка 10 Шахта и Сырский Рудник, в селе Коровино.

Перед появлением в Липецке Росводоканала на балансе его предшественника — компании ЛГЭК находились 1063 километров водопроводных и 898 километров канализационных сетей. При этом износ 638 километров сетей водоснабжения составлял 100%, еще 250 километров – более 60%. Не лучше была ситуация и с сетями водоотведения: 615 километров из них изношены полностью, еще 198 — более чем на 60%. Кроме того, в городе было еще и 177 километров бесхозяйных, формально ничьих сетей водоснабжения и 106 километров канализационных. Концессией Росводоканала предполагается, что за 49 лет в модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства города должно быть вложено 16 миллиарда рублей в ценах 2022 года или 44,5 миллиарда — в ценах следующих лет.

Если верить словам руководителей компании «РВК-Липецк», то улучшение с водоснабжением, и уменьшение порывов и утечек горожане заметят к 2030 году.

Напомним, что «РВК-Липецк» также взяла в концессию модернизацию городских очистных сооружений. Сроком окончания работ ценой 5,5 миллиарда рублей называют 2026 год.
концессия
«РВК-Липецк»
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Комментарии (2)

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Сначала новые
6 минут назад
Не дождетесь обновления и реконструкции водозаборов, модернизации сетей и объектов водоснабжения. Для этого необходимо более 50 лет!
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Р
28 минут назад
Смех и слезы
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