Министр сделал липецкого яхтсмена мастером спорта

В регионе только Ярослав Кукин теперь имеет это звание.

На сегодняшний день Кукин - единственный мастер спорта России по парусному спорту в регионе, отметили в региональном управлении физкультуры и спорта.







Фото Всероссийской федерации парусного спорта

Липчанину Ярославу Кукину всего 17 лет, а он уже официально получил звание мастера спорта России. Приказ об этом подписал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.Кукин – весьма перспективный представитель парусного спорта. В прошлом году он выполнил мастерский норматив, став «бронзовым» призёром первенства России в Ульяновске среди юниоров до 20 лет в классе яхт «Европа». 2025 год Кукин начал на победной волне: в январе выиграл всероссийскую регату в Сочи имени командора Валерия Алексеева «Зимние старты» в классе «Лазер-радиал». Тренирует перспективного спортсмена Сергей Кургузов.