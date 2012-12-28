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Спорт
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18 минут назад
Министр сделал липецкого яхтсмена мастером спорта
В регионе только Ярослав Кукин теперь имеет это звание.
Кукин – весьма перспективный представитель парусного спорта. В прошлом году он выполнил мастерский норматив, став «бронзовым» призёром первенства России в Ульяновске среди юниоров до 20 лет в классе яхт «Европа». 2025 год Кукин начал на победной волне: в январе выиграл всероссийскую регату в Сочи имени командора Валерия Алексеева «Зимние старты» в классе «Лазер-радиал». Тренирует перспективного спортсмена Сергей Кургузов.
На сегодняшний день Кукин - единственный мастер спорта России по парусному спорту в регионе, отметили в региональном управлении физкультуры и спорта.
Фото Всероссийской федерации парусного спорта
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