Три месяца во дворе на Липовской лежат спиленные деревья

А под теми, что не спилили, страшно ходить.

Во дворе домов № 6/3 по улице Липовской и № 7/2 по Семашко уже несколько месяцев лежат спиленные деревья. Кроме того, над дорожками во дворе нависают еще несколько опасных деревьев, которые почему-то так и не спилили.В УК «Привокзальная» обещали убрать бревна 1 апреля. А с опасными деревьями сложнее. Еще в 2024 году на Липовской работала межведомственная комиссия по зеленым насаждениям, посчитала эти деревья живыми и запретила их снос.Управляющая компания рекомендовала жителям домов вновь обратиться к ним с заявлением о сносе опасных деревьев. Коммунальшики в свою очередь, обратятся в комиссию, которая еще раз посетит двор и оценит нависающие деревья.