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Общество
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сегодня, 15:46
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Три месяца во дворе на Липовской лежат спиленные деревья
А под теми, что не спилили, страшно ходить.
В УК «Привокзальная» обещали убрать бревна 1 апреля. А с опасными деревьями сложнее. Еще в 2024 году на Липовской работала межведомственная комиссия по зеленым насаждениям, посчитала эти деревья живыми и запретила их снос.
Управляющая компания рекомендовала жителям домов вновь обратиться к ним с заявлением о сносе опасных деревьев. Коммунальшики в свою очередь, обратятся в комиссию, которая еще раз посетит двор и оценит нависающие деревья.
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