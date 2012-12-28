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538
сегодня, 15:46
6

Три месяца во дворе на Липовской лежат спиленные деревья

А под теми, что не спилили, страшно ходить.

Во дворе домов № 6/3 по улице Липовской и № 7/2 по Семашко уже несколько месяцев лежат спиленные деревья. Кроме того, над дорожками во дворе нависают еще несколько опасных деревьев, которые почему-то так и не спилили.



В УК «Привокзальная» обещали убрать бревна 1 апреля. А с опасными деревьями сложнее. Еще в 2024 году на Липовской работала межведомственная комиссия по зеленым насаждениям, посчитала эти деревья живыми и запретила их снос.







Управляющая компания рекомендовала жителям домов вновь обратиться к ним с заявлением о сносе опасных деревьев. Коммунальшики в свою очередь, обратятся в комиссию, которая еще раз посетит двор и оценит нависающие деревья.
деревья
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Комментарии (6)

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ГОСТЬ53
31 минуту назад
У нас в Грязях тоже самое и деревья лежат и мешки лежат и кучи мусора лежат во дворах, например ул. Ленинская д.3. Раз в год управляшка кое-как сгребла мусор. и все !!! А белить когда деревья??? Деньги гребут и ничего не делают.
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Рок Злой
46 минут назад
Да, это конечно одна из основных загадок Липецка, которую бы не плохо разгадать и решить новому мэру. Работы вроде проводятся, и по опиловке, и по уборке, но сильно затягиваются работы по вывозу мусора. И стоят унылые мешки после субботников месяц, лежат собранные кучи грязи и песка вдоль бордюров, горы спиленных веток. Вновь разносятся ветром, машинами. Жаль потраченного труда и времени хороших работающих людей. Их и так осталось мало.
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Липчанин
48 минут назад
Пусть лежат. Никому не мешают. Что сразу панику поднимать?
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мда
50 минут назад
зато на интернациональной спилили хорошие липы
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Дед
56 минут назад
А зима не за горами , товарищи !
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Эх
сегодня, 16:14
Липецк - город бесхозный и какой-то неустроенный. Город без хозяина. Никому ничего не надо.
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