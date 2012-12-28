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Спорт
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сегодня, 17:23
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Бобслейной трассы в Липецке нет, а титулованные бобслеисты – есть
Анастасия Курышева с рулевой из Белгорода вырвали серебро чемпионата России, опередив преследовательниц всего на 1 сотую секунды.
В заездах «двоек» наша землячка выступала в паре со своей тёзкой Дудкиной из Белгорода: партнёрша рулила, а липчанка разгоняла. Борьба развернулась нешуточная. По сумме двух заездов две Насти показали время 1 минута, 54:31 секунды. Они лишь на 0,01 секунду опередили «бронзовых» призёрок соревнований Анастасию Макарову и Елену Мамедову (Орёл/Воронеж), чемпионок России-2021.
Турнир-2025 выиграли Вера Серышева и Арина Подобаева (Братск/Краснодарский край), опередившие ближайших преследовательниц всего на 11 сотых секунды.
Пьедестал почёта. Наша Настя вторая справа
Липчанка Курышева признала, что довольна результатом, который пока является лучшим в ей взрослой карьере. При этом девушка признала, что ей с партнёршей повезло с жеребьёвкой: дуэт Анастасий открывал соревнования и на первом спуске двигался по твердому и идеально гладкому льду. Движение на втором спуске липчанка назвала уже нестабильным.
Серебряный экипаж в деле
Анастасия Курышева до 19 лет занималась лёгкой атлетикой, затем её пригласили разгонять бобы – это типичная история для этого вида спорта, где разгоняющими становятся и после 20 лет. Курышева сверкнула в 2021 году, когда в паре со спортсменкой из Красноярского края Любовью Черных в Австрии выиграла первенство мира среди юниорок. За это она удостоилась звания мастера спорта международного класса.
Добавим, что за всю историю липецкого спорта у нас был лишь один участник «белых» Олимпиад, и он тоже представлял бобслей.
Фото управления по физкультуре и спорту Липецкой области. Вверху Курышева справа
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