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Общество
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22 минуты назад
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На месте бывшего гаражного «нахалстроя» в Военном городке осталось 2,5 тысячи тонн мусора
В мэрии пока не знают, что с ним делать.
«В Военном городке с давних времен почти в самом центре (между домами № 31А по улице Терешковой и № 41 по улице Игнатьева) находилась «стоянка» металлических гаражей, и эти гаражи активно использовались. Весной прошлого года на гаражах появились объявления о том, что их необходимо убрать с этой территории. Гаражи начали исчезать с «насиженных» мест, и к осени их почти не осталось (за исключением одного и голубятни). На этом месте остался различный хлам, ненужный владельцам, дыры от смотровых ям и сломанные в процессе вывоза гаражей деревья. После этого никто данной территорией не занимался. Сейчас особенно очевидно, что территория находится в жутком состоянии: кто-то из близлежащих домов решил выбрасывать сюда еще и пакеты с мусором. Теперь здесь встречаются даже крысы. А ведь когда-то по давнишнему плану благоустройства города на месте гаражей собирались построить новую школу. Просьба к городским властям обратить внимание на эту проблему и привести территорию в приличное состояние».
— Это, к сожалению, так. Со свалкой мусора я бьюсь с прошлого лета, но проблема не решена, — сообщил GOROD48 депутат Липецкого горсовета от Военного городка Андрей Захаров.
Андрей Захаров называет бывшую гаражную площадку нахалстроем. Металлические гаражи в центре Военного городка начали появляться на месте глубокого оврага после того, как его засыпали строительным мусором и землей. Позже, в 90-х, там недолго работала платная стоянка. Зато гаражей стало больше. И там всегда было грязно.
После того, как большая часть земельных участков городка из собственности Минобороны перешла в собственность города, мэрия решила навести порядок в захламленном месте. Первым делом департамент развития территории обязал собственников под страхом принудительной эвакуации вывезти гаражи. Потихоньку железо оттуда растащили, а мусор, конечно, оставили. И его, по самым скромным подсчетам, не менее 2,5 тысячи тонн! По сведениям Андрея Захарова, на вывоз мусора потребуется порядка 10 млн рублей. А что делать со смотровыми ямами, оставшимися от гаражей?
— На прошлой неделе на сессии горсовета я еще раз попросил мэрию решить проблему вывоза мусора из Военного городка, и мне снова пообещали помощь. Но когда, не сказали, — говорит депутат.
По данным GOROD48, вывоз мусора от «нахалстроя» не вошел в 41-миллионный муниципальный контракт этого года по уборке стихийных свалок. Других свободных денег, которые можно было бы потратить на вывоз мусора из Военного городка, в городской казне сейчас нет.
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