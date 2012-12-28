На трех улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 1 апреля на трех улицах Липецка станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 6, 8, 10, 10а, 12 по улице Кузнечной, № 12 по улице Юношеской, №№ 32, 32а, стр. 32 по улице Дружбы и в частном секторе улицы Дружбы.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.1 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях проведут энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 20, 22, 22а по улице 9 мая, № 59 по улице Ангарской, № 50 по улице Юношеской, по Елецкому и по Лебедянскому шоссе, в садоводчествах «Коммунальник», «Тепличное».С 08:00 до 17:00 обесточат дома № 13 по улице Зеленой, № 1 по проезду Ильича, № 39 по улице Ильича, №№ 2, 15 по улице Краснодонской, №№ 3, 5 по улице Спартака, улицы Кошевого, Партизанскую, Спортивную, Украинскую, переулки Линейный, Сосновый.