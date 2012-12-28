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Общество
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46 минут назад
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На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 1 апреля на трех улицах Липецка станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
1 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях проведут энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 20, 22, 22а по улице 9 мая, № 59 по улице Ангарской, № 50 по улице Юношеской, по Елецкому и по Лебедянскому шоссе, в садоводчествах «Коммунальник», «Тепличное».
С 08:00 до 17:00 обесточат дома № 13 по улице Зеленой, № 1 по проезду Ильича, № 39 по улице Ильича, №№ 2, 15 по улице Краснодонской, №№ 3, 5 по улице Спартака, улицы Кошевого, Партизанскую, Спортивную, Украинскую, переулки Линейный, Сосновый.
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