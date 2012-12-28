Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке подрались пассажир и таксист
Происшествия
Циклон с юга снова принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
Четвертую ночь на улице Неделина происходит странное
Общество
В Добринке опрокинулся автомобиль: пятеро пострадавших, в том числе – годовалая девочка
Происшествия
Сегодня в Липецке: спасительные крышки от бутылок, горожане хотят долгой молодости, горожанки - вечной
Общество
«Пациенты стоят под дверью»: министр здравоохранения Липецкой области проверила жалобы на поликлиники
Здоровье
Олегу Донских увеличили ущерб на миллиард
Происшествия
27-летний липчанин повторно попался пьяным за рулём
Происшествия
Пять бутылок водки обернулись штрафом в 250 000 рублей
Происшествия
Дмитрий Бугаков: «Ощущение, что судьи чего-то ждали – сразу посадили на желтые карточки трёх наших ведущих игроков»
Спорт
Читать все
На месте бывшего гаражного «нахалстроя» в Военном городке осталось 2,5 тысячи тонн мусора
Общество
Четвертую ночь на улице Неделина происходит странное
Общество
Липецкая область оказалась на 33 месте по уровню зарплат в небольших населенных пунктах
Экономика
В «Университетском» под «Волгу» угодил 19-летний самокатчик
Происшествия
Три месяца во дворе на Липовской лежат спиленные деревья
Общество
На третьем году масштабной концессии «РВК-Липецк» обновит 20 километров сетей
Общество
Осужденный пришёл на обязательные работы пьяным, сбежал, а когда поймали — начал кусаться
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Новый способ обмана: мошенники требуют закрыть «международный счет»
Происшествия
В Липецкой области небольшие дожди и до +16
Погода в Липецке
Читать все
Общество
404
46 минут назад
1

На трех улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 1 апреля на трех улицах Липецка станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 6, 8, 10, 10а, 12 по улице Кузнечной, № 12 по улице Юношеской, №№ 32, 32а, стр. 32 по улице Дружбы и в частном секторе улицы Дружбы. 
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

1 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях проведут энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 20, 22, 22а по улице 9 мая, № 59 по улице Ангарской, № 50 по улице Юношеской, по Елецкому и по Лебедянскому шоссе, в садоводчествах «Коммунальник», «Тепличное». 

С 08:00 до 17:00 обесточат дома № 13 по улице Зеленой, № 1 по проезду Ильича, № 39 по улице Ильича, №№ 2, 15 по улице Краснодонской, №№ 3, 5 по улице Спартака, улицы Кошевого, Партизанскую, Спортивную, Украинскую, переулки Линейный, Сосновый. 
отключения
водоснабжение
0
0
0
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
32 минуты назад
На фотографии дыра, вот куда финансы утекают.
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить