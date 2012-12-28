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В России
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15 минут назад
В России выявили более 1,17 млн объявлений о продаже контрафактного люкса
Оно приурочено к премьере «Тяжелого люкса» — первого российского сериала о рынке подделок. Его героиня — жена успешного девелопера — начинает торговать фейковыми сумками, чтобы сохранить привычный статус.
В исследовании также отмечается, что продавцы обозначают «точные» копии товаров кодом «1:1». За тот же период такая пометка встретилась в 735 тыс. публикаций, четыре из пяти которых — объявления о продаже. Всего их насчитали 588 тыс. — в полтора раза больше, чем публикаций со словом «подделка».
При этом интерес обычных пользователей соцсетей к теме подделок снижается: за год они стали обсуждать ее на 15% реже.
Как отмечают аналитики, чаще всего пользователи обсуждают поддельную одежду — на нее приходится около трети всех публикаций о контрафакте. О такой продукции в категории гаджетов и электроники стали говорить на треть чаще. Это единственная крупная категория, в которой интерес пользователей растет.
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