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Культура
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48 минут назад
В Липецке поставят оперу «Евгений Онегин»
Причём в полноценном, а не в концертном варианте. Об этом и других творческих планах театра Толстого и филармонии стало известно на презентации проекта «Музыкальная среда в театре».
Гостям — а презентация была открытой для всех желающих — рассказали о ближайших показах и творческих планах двух коллективов. Также звучали стихи, песни и музыка в исполнении актёров театра и струнного квартета «ANIMA», и был показан отрывок из новогодней премьеры театра Толстого — спектакля «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше». Это новая инсценировка по мотивам книги Астрид Линдгрен. Премьера назначена на 25 декабря. Тексты и музыка — интеллектуальная собственность театра Толстого, они написаны специально для этого спектакля.
«Идея, инсценировка и стихи — работа творческого объединения «НеКлассики», которые знакомы зрителям по спектаклям «Пришёл! Увидел! Полюбил!» по А. Чехову и «Граф Нулин» по А. С. Пушкину. В спектакле появится новый персонаж — девочка Астрид — её нет в книге, но её имя отсылает к имени автора, замечательной детской писательницы»,— рассказали в театре Толстого.
Проект «Музыкальная среда в Театре» обещает быть долгоиграющим: его программа расписана уже на четыре сезона. При этом реализовать его театр и филармония решили в один из самых некассовых дней недели — в среду — и это тоже своего рода вызов для коллективов.
Раз в месяц с декабря по май на сцене театра Толстого будут вместе выступать и музыканты, и драматические артисты. Форма выступления каждый раз будет разной.
Например, 23 декабря сцене театра Толстого дважды покажут «Щелкунчика». Этот мультимедийный и мультижанровый спектакль поставил в Липецкой филармонии режиссёр Иван Карпов, и на прошлых новогодних праздниках его уже показывали в «Унионе». Теперь спектакль переработают для большой сцены театра. В основе — музыка Чайковского в исполнении симфонического оркестра Липецкой филармонии под руководством главного дирижёра Михаила Мясникова в сопровождении видеоряда к сюите из рисунков Софии Кремаренко. Прямо перед глазами зрителей на белом экране возникают контуры рисунков, которые потом анимируются, заполняются красками и становятся объёмными. Когда девочка создавала эти рисунки, ей было всего 12 лет.
В постановку введен рассказчик — артист театра драмы имени Л. Н. Толстого Владимир Юрьев, он читает сказку Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Будет и балет. В пачках и пуантах станцуют дети — воспитанники образцового хореографического ансамбля «Импульс» школы искусств №1 имени М.И. Глинки, преподаватель — Любовь Спасибина.
Озвучили на презентации планы и на 2027-й год. 20 января «Музыкальная среда» будет посвящена шедеврам музыкального театра. В программе — увертюры и оркестровые фрагменты из самых известных отечественный и зарубежных опер: «Руслан и Людмила» Глинки, «Царская невеста» Римского-Корсакова, «Евгений Онегин» Чайковского и других.
24 февраля в театре прозвучат «Великие симфонии» — вернее, части из самых известных симфоний Моцарта, Бетховена, Шумана, Чайковского, Шостаковича, Прокофьева, Рахманинова.
24-25 марта в программе «Музыкальной среды» — спектакль по «Петербургским повестям» Гоголя. В основу лёг «Нос». Режиссёр — Иван Карпов. Музыка — самого Михаила Мясникова, а также Шостаковича и Шнитке.
14 апреля — оера и джаз с приглашенными солистами Большого театра и Москонцерта.
На 26 мая запланирована премьера оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского. Причём в полноценном исполнении, а не в концертном варианте: с мизансценами, костюмами и декорациями. А в обозримом будущем театр и филармония собираются замахнуться на «Войну и мир» и «Слово о полку Игореве» — но последнюю оперу если и будут ставить, то на открытой площадке как это было с «Легендой о граде Ельце».
В опере «Евгений Онегин» будут задействованы приглашённые солисты, солисты липецкой филармонии, актёры театра Толстого — последних задействуют в мазурке и в сцене бала. Директор филармонии Михаил Мясников признался: он сам впервые побывал на опере в девять лет и это как раз был «Евгений Онегин». В постановке снова будет использована оркестровая яма: до недавнего ремонта театра Толстого она служила складом, а теперь возвращена к своему предназначению, например в мюзикле «Вестсайдская история».
Проект «Музыкальная среда в Театре» имеет просветительские и образовательные цели. Еще одна его задача — расширение аудитории: директор театра Толстого Юрий Итин честно признался: в небольшом Липецке «Гамлета» можно показать 10 раз, и на этом потенциальная аудитория театра заканчивается. А в филармонии другая проблема: зал на 200 мест часто не вмещает всех желающих послушать музыку.
Рассказывали не только о совместных планах. В январе в театре Толстого пройдут режиссёрские лаборатории по Чехову под руководством Глеба Черепанова: это формат творческих проектов-экспериментов, где режиссёры в сжатые сроки разрабатывают эскизы спектаклей, которые затем показывают и обсуждают с публикой. Также в феврале театр представит апгрейд спектакля «Призрак замка Кентервиль» — над ним работает Роман Коновалов.
А дирижёр и директор филармонии Михаил Мясников в новом сезоне начнёт общаться с публикой до концерта. В рамках проекта «Приглашает маэстро» за час до выступления будут проходить «Диалоги о музыке». Это лекции-беседы, на которых Михаил Мясников расскажет о произведениях, истории их написания и других моментах, важных для понимания замыслов композиторов. Первый диалог — уже 21 ноября. Всего в цикле их три — ещё 12 марта и 17 апреля. Также в этом филармоническом сезоне пройдут фестивали «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений» и «Декабрьские вечера».
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