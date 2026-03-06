В театре Толстого впервые поставили мюзикл с оркестром

И даже открыли оркестровую яму, о существовании которой многие зрители не догадывались.

6, 7, 8 марта в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого премьера — «Вестсайдская история». На все три даты билетов уже нет. GOROD48 накануне побывал на одной из последних репетиций постановки.Такого зрители театра Толстого точно ещё не видели: труппа поставил мюзикл с живым звуком — и даже открыла для этого оркестровую яму! Музыкальное сопровождение спектакля обеспечивает Симфонический оркестр Липецкой филармонии под руководством главного дирижёра Михаила Мясникова.Музыканты филармонии — на сцене, в ложе и оркестровой яме. Артисты театра Толстого — одновременно играют, поют и танцуют. Совместить три ипостаси им было очень непросто.— Помимо драматических репетиций с режиссёром, с нами на этот раз работали и дирижёр, и музыкальный руководитель, ответственный за все музыкальные и танцевальные номера. В результате фокус внимания актёров — на две, а то и на три части: ещё и на вокальные и хореографические номера… Это очень сложно! Но это шикарная возможность для нашего театра и для нашей молодёжи, шикарная школа — сложная, но она даст хороший опыт. Нужно выдержать это! — Призналась исполнившая роль Марии актриса Камилла Штейнгауэр.— Но работаем мы как дружная команда: сплочённо, терпеливо и по любви! Это самое главное! — Добавляет артист Евгений Чурилов, сыгравший роль Тони.— Танцев и движения в спектакле очень много: к премьере артисты проделали огромную работу, — соглашается хореограф Николай Реутов.Американский мюзикл 1957 года на липецкой сцене поставил известный столичный режиссёр Глеб Черепанов — он выпускал спектакли в МХТ имени Чехова, театре Олега Табакова, театре «Et Cetera» под руководством Александра Калягина, Московском международном Доме музыки Владимира Спивакова, театре Российской армии, театре «Практика», Волковском театре, театре «Красный Факел», Тюменском большом драматическом театре. В прошлом году спектаклем Глеба Черепанова «Василий Тёркин» завершился фестиваль «Липецкие театральные встречи».Для Глеба Черепанова это далеко не первый опыт работы с оркестром: он работал в Мариинском театре, в Большом театре, во многих музыкальных театрах нашей страны, которые выпускают мюзиклы и оперетты. В Ярославском драматическом театре имени Федора Волкова режиссер ставил «Оперу нищих» — мюзикл с оркестром.Но вот у липецкого театра такой опыт впервые. Многие вообще не знали, что в ЛГАТ есть оркестровая яма. Просто открыть её оказалось мало: для не заточенного под музыкальные постановки драматического театра решить все вопросы по звуку было настоящим вызовом, который пришлось преодолевать. И ещё придётся — спектакль как музыкальный инструмент, который нужно регулярно настраивать в процессе игры. Да и яма не предполагалась для симфонического оркестра.В спектакле задействовано и дополнительное новое световое оборудование: чтобы поддержать прекрасную музыку ей нужно было соответствовать визуальным рядом. Ведь музыкальный театр не только слушают, но и смотрят — в отличие от концерта, здесь вообще все составляющие важны.Как такой именитый режиссёр как Глеб Черепанов оказался в Липецке? И снова — благодаря долгому знакомству с директором театра Толстого Юрием Итиным.— В Ярославском театре имени Федора Волкова «Оперу нищих» мы выпустили как раз в тот момент, когда Юрий Константинович был его директором. Мы знакомы и по МХТ имени Чехова — Юрий Константинович там довольно часто появлялся, а его мама была помощником Олега Павловича Табакова, c которым я тоже плотно работал. С тех пор тянется наше знакомство и сотворчество! Как только Юрий Костантинович стал директором театра в Липецке, он сразу мне предложил что-то сделать. Но в связи с разными обстоятельствами, графиками и так далее получилось это сделать только сейчас. Но у театра давно зрела идея попробовать именно музыкальный спектакль. Так в разговорах у нас возникла «Вестсайдская история». И сразу же мы за это зацепились и поняли — будем это делать! — Рассказал Глеб Черепанов.В 2017 году спектакль Глеба Черепанова с Константином Хабенским «Контрабас» был признан самым гастролирующим спектаклем МХТ им. А.П. Чехова за всю новейшую историю театра. У «Вестсайдской истории» будет отдельная гастрольная версия: такой большой спектакль вывезти сложнее, и театр собирается сделать вариант постановки с профессионально записанной фонограммой оркестра Липецкой филармонии.«Вестсайдская история» — адаптация классической пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». По сюжету уличная банда молодых людей-потомков белых эмигрантов сражается с «Акулами»-пуэрториканцами за контроль над кварталом на Манхэттене. Сестра лидера «Акул» Бернардо Мария на своём «первом балу» влюбляется в Тони из вражеской группировки. В ходе драки Тони убивает Бернардо, а потом становится жертвой обмана — якобы убили Марию. Убитый горем Тони жаждет смерти — его убивают. Но умирает он уже на руках Марии…«Сюжет погружает зрителей в Вест-Сайд — район, где под гул эстакад и скрежет цепей пишется история выживания. Это мир бетонных коробок, где воздух пропитан жаждой жизни и запахом борьбы. Здесь нет места нейтралитету: ты либо с «Ракетами», либо с «Акулами». Две банды, два клана, одна непримиримая вражда, превращающая улицы в арену гладиаторских боев. В самом центре этого индустриального хаоса, среди ржавого металла и колючей проволоки, случается невозможное: встреча Тони и Марии. Они — современные Ромео и Джульетта, чьи взгляды встретились в момент, когда мир вокруг требовал ненависти. Их любовь — это не тихая гавань, это бунт. Это яркое пятно на сером полотне трущоб, режиссерский вызов самой судьбе, которая уже занесла карающий меч над их головами. «Вестсайдская история» — это пронзительный диалог прошлого с настоящим, выраженный в безупречной пластике, мощном вокале и декорациях, которые дышат вместе с актерами», — говорится о спектакле на сайте театра.«Серое полотно трущоб», современный «Последний день Помпеи», костюмы и декорации создавал молодой московский художник, выпускник Школа-студии МХАТ Филипп Шейн. С Глебом Черепановым он работал впервые, но они из одной театральной тусовки.Художник спектакля попытался показать тёмный постапокалиптический мир, в котором смешались клоунада, и гротеск, трагедия, и комедия.— Мы с режиссёром вдохновлялись и мультипликацией, и разными произведениями живописи. Это такая эклектика. На сцене — картина из неотдалённого и отдалённого будущего, где смешалось всё и все сошли с ума. И этот мир погряз в хаосе и распрях: по сюжету весь город уничтожен, осталась только одна улица, и группировки воюют за то, кто же будет её контролировать. Это постапокалипсис в такой театральной манере — с оглядкой на художественные произведения и мультипликацию. И мы не про сегодняшний день — хотя, наверное, это тоже считывается в связи с последней новостной повесткой, — рассказал Филипп Шейн.16+