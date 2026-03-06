Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
Общество
Липецкий студент провернул аферу с бонусами лояльности на 450 000 рублей
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
26-летний мужчина набросился с кулаками на припаркованный во дворе автомобиль «Киа»
Происшествия
От Бугра до Городишки — вода да колея
Общество
27-летняя многодетная мать на двое суток оставила 10-месячного сына одного: её лишили родительских прав
Происшествия
49-летняя женщина зарезала сожителя и попросила соседей вызвать скорую
Происшествия
Подростки обстреляли автобус: им вынесен приговор
Происшествия
Пенсионерка попала под машину на улице Зои Космодемьянской
Происшествия
Женщин удивительной профессии наградила к 8 Марта Ольга Митрохина
Общество
Читать все
Никто из 36-ти депутатов Липецкого горсовета не пожелал стать мэром
Общество
18-летний парень перевёл мошенникам 525 000 рублей
Происшествия
Липчане жалуются на огромные начисления за отопление
Общество
39-летний липчанин собрал с коллег и знакомых 22 миллиона рублей и не вернул
Происшествия
Жителя Московской области обязали вернуть одинокой матери из Ельца отправленные мошенникам 600 000 рублей
Происшествия
Министр спорта Ксения Казакова покидает должность
Политика
С ремонтировавшего мост под Усманью подрядчика взыскали 2,2 миллиона рублей
Общество
В театре Толстого впервые поставили мюзикл с оркестром
Культура
В Липецкой области до +4
Погода в Липецке
«Новолипчанками года» стали 18 сотрудниц НЛМК
НЛМК Live
Читать все
Культура
126
48 минут назад

В театре Толстого впервые поставили мюзикл с оркестром

И даже открыли оркестровую яму, о существовании которой многие зрители не догадывались.

6, 7, 8 марта в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого премьера — «Вестсайдская история». На все три даты билетов уже нет. GOROD48 накануне побывал на одной из последних репетиций постановки.

IMG_0373.jpeg+2026-03-06-12.17.08+niz.jpg

Такого зрители театра Толстого точно ещё не видели: труппа поставил мюзикл с живым звуком — и даже открыла для этого оркестровую яму! Музыкальное сопровождение спектакля обеспечивает Симфонический оркестр Липецкой филармонии под руководством главного дирижёра Михаила Мясникова.

IMG_0326.jpeg+2026-03-06-12.17.08+niz.jpg

IMG_0344.jpeg+2026-03-06-12.17.08+niz.jpg

Музыканты филармонии — на сцене, в ложе и оркестровой яме. Артисты театра Толстого — одновременно играют, поют и танцуют. Совместить три ипостаси им было очень непросто.

IMG_0382.jpeg+2026-03-06-12.17.08+niz.jpg

IMG_0354.jpeg+2026-03-06-12.17.08+niz.jpg

— Помимо драматических репетиций с режиссёром, с нами на этот раз работали и дирижёр, и музыкальный руководитель, ответственный за все музыкальные и танцевальные номера. В результате фокус внимания актёров — на две, а то и на три части: ещё и на вокальные и хореографические номера… Это очень сложно! Но это шикарная возможность для нашего театра и для нашей молодёжи, шикарная школа — сложная, но она даст хороший опыт. Нужно выдержать это! — Призналась исполнившая роль Марии актриса Камилла Штейнгауэр.

— Но работаем мы как дружная команда: сплочённо, терпеливо и по любви! Это самое главное! — Добавляет артист Евгений Чурилов, сыгравший роль Тони.

— Танцев и движения в спектакле очень много: к премьере артисты проделали огромную работу, — соглашается хореограф Николай Реутов.

IMG_0348.jpeg+2026-03-06-12.17.08+niz.jpg

Американский мюзикл 1957 года на липецкой сцене поставил известный столичный режиссёр Глеб Черепанов — он выпускал спектакли в МХТ имени Чехова, театре Олега Табакова, театре «Et Cetera» под руководством Александра Калягина, Московском международном Доме музыки Владимира Спивакова, театре Российской армии, театре «Практика», Волковском театре, театре «Красный Факел», Тюменском большом драматическом театре. В прошлом году спектаклем Глеба Черепанова «Василий Тёркин» завершился фестиваль «Липецкие театральные встречи».

Для Глеба Черепанова это далеко не первый опыт работы с оркестром: он работал в Мариинском театре, в Большом театре, во многих музыкальных театрах нашей страны, которые выпускают мюзиклы и оперетты. В Ярославском драматическом театре имени Федора Волкова режиссер ставил «Оперу нищих» — мюзикл с оркестром.

Но вот у липецкого театра такой опыт впервые. Многие вообще не знали, что в ЛГАТ есть оркестровая яма. Просто открыть её оказалось мало: для не заточенного под музыкальные постановки драматического театра решить все вопросы по звуку было настоящим вызовом, который пришлось преодолевать. И ещё придётся — спектакль как музыкальный инструмент, который нужно регулярно настраивать в процессе игры. Да и яма не предполагалась для симфонического оркестра.

В спектакле задействовано и дополнительное новое световое оборудование: чтобы поддержать прекрасную музыку ей нужно было соответствовать визуальным рядом. Ведь музыкальный театр не только слушают, но и смотрят — в отличие от концерта, здесь вообще все составляющие важны.

Как такой именитый режиссёр как Глеб Черепанов оказался в Липецке? И снова — благодаря долгому знакомству с директором театра Толстого Юрием Итиным.

— В Ярославском театре имени Федора Волкова «Оперу нищих» мы выпустили как раз в тот момент, когда Юрий Константинович был его директором. Мы знакомы и по МХТ имени Чехова — Юрий Константинович там довольно часто появлялся, а его мама была помощником Олега Павловича Табакова, c которым я тоже плотно работал. С тех пор тянется наше знакомство и сотворчество! Как только Юрий Костантинович стал директором театра в Липецке, он сразу мне предложил что-то сделать. Но в связи с разными обстоятельствами, графиками и так далее получилось это сделать только сейчас. Но у театра давно зрела идея попробовать именно музыкальный спектакль. Так в разговорах у нас возникла «Вестсайдская история». И сразу же мы за это зацепились и поняли — будем это делать! — Рассказал Глеб Черепанов.



В 2017 году спектакль Глеба Черепанова с Константином Хабенским «Контрабас» был признан самым гастролирующим спектаклем МХТ им. А.П. Чехова за всю новейшую историю театра. У «Вестсайдской истории» будет отдельная гастрольная версия: такой большой спектакль вывезти сложнее, и театр собирается сделать вариант постановки с профессионально записанной фонограммой оркестра Липецкой филармонии.

IMG_0377.jpeg+2026-03-06-12.17.08+niz.jpg

«Вестсайдская история» — адаптация классической пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». По сюжету уличная банда молодых людей-потомков белых эмигрантов сражается с «Акулами»-пуэрториканцами за контроль над кварталом на Манхэттене. Сестра лидера «Акул» Бернардо Мария на своём «первом балу» влюбляется в Тони из вражеской группировки. В ходе драки Тони убивает Бернардо, а потом становится жертвой обмана — якобы убили Марию. Убитый горем Тони жаждет смерти — его убивают. Но умирает он уже на руках Марии…

IMG_0353.jpeg+2026-03-06-12.17.08+niz.jpg

«Сюжет погружает зрителей в Вест-Сайд — район, где под гул эстакад и скрежет цепей пишется история выживания. Это мир бетонных коробок, где воздух пропитан жаждой жизни и запахом борьбы. Здесь нет места нейтралитету: ты либо с «Ракетами», либо с «Акулами». Две банды, два клана, одна непримиримая вражда, превращающая улицы в арену гладиаторских боев. В самом центре этого индустриального хаоса, среди ржавого металла и колючей проволоки, случается невозможное: встреча Тони и Марии. Они — современные Ромео и Джульетта, чьи взгляды встретились в момент, когда мир вокруг требовал ненависти. Их любовь — это не тихая гавань, это бунт. Это яркое пятно на сером полотне трущоб, режиссерский вызов самой судьбе, которая уже занесла карающий меч над их головами. «Вестсайдская история» — это пронзительный диалог прошлого с настоящим, выраженный в безупречной пластике, мощном вокале и декорациях, которые дышат вместе с актерами», — говорится о спектакле на сайте театра.

«Серое полотно трущоб», современный «Последний день Помпеи», костюмы и декорации создавал молодой московский художник, выпускник Школа-студии МХАТ Филипп Шейн. С Глебом Черепановым он работал впервые, но они из одной театральной тусовки.

IMG_0332.jpeg+2026-03-06-12.17.08+niz.jpg

Художник спектакля попытался показать тёмный постапокалиптический мир, в котором смешались клоунада, и гротеск, трагедия, и комедия.

— Мы с режиссёром вдохновлялись и мультипликацией, и разными произведениями живописи. Это такая эклектика. На сцене — картина из неотдалённого и отдалённого будущего, где смешалось всё и все сошли с ума. И этот мир погряз в хаосе и распрях: по сюжету весь город уничтожен, осталась только одна улица, и группировки воюют за то, кто же будет её контролировать. Это постапокалипсис в такой театральной манере — с оглядкой на художественные произведения и мультипликацию. И мы не про сегодняшний день — хотя, наверное, это тоже считывается в связи с последней новостной повесткой, — рассказал Филипп Шейн.

IMG_0356.jpeg+2026-03-06-12.17.08+niz.jpg

16+
театр
спектакль
0
0
0
2
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить