В Большом театре «Щелкунчик» в пуантах, а в Липецке — в сапогах!

К Новому году в Липецке выпустят сразу двух «Щелкунчиков».

Успех балета «Щелкунчик» в Большом театре (из года в год билеты на него не достать, а старт продаж обрушивает сайт), cудя по всему, вдохновил липецких учреждения культуры. В этом году в нашем городе ставят к Новому году сразу два «Щелкунчика». Первого — Липецкая государственная филармония в «Унионе», второго — Государственный театр танца «Казаки России» в одноимённом концертном зале.Липецкая государственная филармония в прошлом году уже показывала «Щелкунчика», но в этом году его существенно доработали.Как рассказала GOROD48 пресс-секретарь филармонии Юлия Кондратьева, в основе «Щелкунчика» в «Унионе» — музыка Петра Ильича Чайковского в исполнении симфонического оркестра Липецкой филармонии под руководством главного дирижёра Михаила Мясникова в сопровождении видеоряда к сюите из рисунков Софии Кремаренко.Прямо перед глазами зрителей на белом экране возникают контуры рисунков, которые потом анимируются, заполняются красками и становятся объёмными. Когда девочка создавала эти рисунки, ей было всего 12. Сейчас она уже на год старше.В этом году в постановку введен рассказчик — артист театра драмы имени Л. Н. Толстого Владимир Юрьев, он читает сказку Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король».И ещё одно новшество — балет. Танцевать в пачках и пуантах будут дети — воспитанники образцового хореографического ансамбля «Импульс» Детской школы искусств №1 имени М.И. Глинки.В результате в филармонии получился мультимедийный и мультижанровый «Щелкунчик».Семейную музыкально-хореографическую новогоднюю сказку «Щелкунчик» в Государственном театре танца «Казаки России» приехал ставить известный российский хореограф и режиссёр, лауреат международных конкурсов и заслуженный деятель искусств России Николай Андросов.Спектакль в театре «Казаки России» сделан на основе сказки Гофмана и дополнен местными реалиями: например, на балу во дворце губернского дворянского собрания будут казаки.Народный артист России Леонид Милованов охарактеризовал этого «Щелкунчика» одной фразой: «В Большом театре «Щелкунчик» в пуантах, а у нас — в сапогах!». Так что это точно будет необычный «Щелкунчик»!Художник-постановщик «Щелкунчика» в театре танца «Казаки России» – заслуженный деятель искусств России и главный художник Государственного Кремлевского дворца Григорий Белов. Музыку написал композитор «Казаков России» Роман Семьянинов. Художник по костюмам — Юлия Волкова.— Это немного другая версия «Щелкунчика», его новая интерпретация. Классический балет многим знаком, и поэтому в России появляется все больше вариантов «Щелкунчика». Например, необычная постановка есть в Чечне: там традиционный хоровод чеченских девушек — это сцена «Вальс снежинок» из балета «Щелкунчик». Мы тоже работает над своей оригинальной интерпретацией на основе липецких особенностей и колористики, — рассказала пресс-секретарь театра танца «Казаки России» Наталья Александрова.Премьера «Щелкунчика» в театре танца «Казаки России» запланирована на 24 декабря, спектакль будут показывать до 7 января. «Щелкунчика» в «Унионе» покажут 3, 4 и 5 января. У филармонии стоит возрастное ограничение 0+, у «Казаков России» 6+.