Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкую область ожидают температурные качели
Погода в Липецке
Свет в центре Липецка обещают дать в течение двух часов
Общество
Работник зарезал инвалида, которому помогал по хозяйству
Происшествия
Пропавшую из кризисного центра мать с младенцем нашли в Ростовской области
Происшествия
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: скелет в саду, отставка министра и жертвы гололеда
Общество
«Как нам попасть домой?»
Общество
Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Происшествия
По улице Папина могут пустить автобусы: мэрия придумала, как это сделать
Общество
Удобный и безопасный: металлурги оценили обновленный подземный переход на Новолипецке
Общество
Читать все
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Происшествия
«Фото выполненных работ прилагаю»: липчанка сняла мусорку после отчета по ее уборке
Общество
По селу Капитанщино сегодня бегал лось
Общество
В Липецкой области введен красный уровень
Происшествия
Желтый уровень также отменен
Происшествия
Праздник трудолюбивых, простых и мудрых людей: в Липецкой области чествовали работников сельского хозяйства
Общество
В 19-м микрорайоне — гигантская пробка
Общество
Бывший сотрудник колонии получил четыре года строгого режима и четыре миллиона штрафа за взятку от сидельца
Происшествия
Красный уровень отменен, действует желтый
Происшествия
В горсовете попросили мэрию обновить контактную сеть трамваев от улицы 9 Мая до стана-2000
Общество
Читать все
Культура
359
сегодня, 14:32
3

В Большом театре «Щелкунчик» в пуантах, а в Липецке — в сапогах!

К Новому году в Липецке выпустят сразу двух «Щелкунчиков».

Успех балета «Щелкунчик» в Большом театре (из года в год билеты на него не достать, а старт продаж обрушивает сайт), cудя по всему, вдохновил липецких учреждения культуры. В этом году в нашем городе ставят к Новому году сразу два «Щелкунчика». Первого — Липецкая государственная филармония в «Унионе», второго — Государственный театр танца «Казаки России» в одноимённом концертном зале.

Липецкая государственная филармония в прошлом году уже показывала «Щелкунчика», но в этом году его существенно доработали.

zPGTS4WIS8DLeM_lLlT6mi-tnoczyEsVBzmcpRz2AnF7Lhtr3XbzZeZVor60oI5__BiCPVUh6_Vn9XKsNxr89Kek.jpg

Как рассказала GOROD48 пресс-секретарь филармонии Юлия Кондратьева, в основе «Щелкунчика» в «Унионе» — музыка Петра Ильича Чайковского в исполнении симфонического оркестра Липецкой филармонии под руководством главного дирижёра Михаила Мясникова в сопровождении видеоряда к сюите из рисунков Софии Кремаренко.

Прямо перед глазами зрителей на белом экране возникают контуры рисунков, которые потом анимируются, заполняются красками и становятся объёмными. Когда девочка создавала эти рисунки, ей было всего 12. Сейчас она уже на год старше.

В этом году в постановку введен рассказчик —  артист театра драмы имени Л. Н. Толстого Владимир Юрьев, он читает сказку Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король».

И ещё одно новшество —  балет. Танцевать в пачках и пуантах будут дети — воспитанники образцового хореографического ансамбля «Импульс» Детской школы искусств №1 имени М.И. Глинки.

В результате в филармонии получился мультимедийный и мультижанровый «Щелкунчик».

Семейную музыкально-хореографическую новогоднюю сказку «Щелкунчик» в Государственном театре танца «Казаки России» приехал ставить известный российский хореограф и режиссёр, лауреат международных конкурсов и заслуженный деятель искусств России Николай Андросов.

Спектакль в театре «Казаки России» сделан на основе сказки Гофмана и дополнен местными реалиями: например, на балу во дворце губернского дворянского собрания будут казаки.



Народный артист России Леонид Милованов охарактеризовал этого «Щелкунчика» одной фразой: «В Большом театре «Щелкунчик» в пуантах, а у нас — в сапогах!». Так что это точно будет необычный «Щелкунчик»!

Художник-постановщик «Щелкунчика» в театре танца «Казаки России» – заслуженный деятель искусств России и главный художник Государственного Кремлевского дворца Григорий Белов. Музыку написал композитор «Казаков России» Роман Семьянинов. Художник по костюмам — Юлия Волкова.

— Это немного другая версия «Щелкунчика», его новая интерпретация. Классический балет многим знаком, и поэтому в России появляется все больше вариантов «Щелкунчика». Например, необычная постановка есть в Чечне: там традиционный хоровод чеченских девушек — это сцена «Вальс снежинок» из балета «Щелкунчик». Мы тоже работает над своей оригинальной интерпретацией на основе липецких особенностей и колористики, — рассказала пресс-секретарь театра танца «Казаки России» Наталья Александрова.

Премьера «Щелкунчика» в театре танца «Казаки России» запланирована на 24 декабря, спектакль будут показывать до 7 января. «Щелкунчика» в «Унионе» покажут 3, 4 и 5 января. У филармонии стоит возрастное ограничение 0+, у «Казаков России» 6+. 

Фото, видео - vk.com/unionzal и vk.com/russian_cossack
театр
филармония
спектакль
«Казаки России»
0
0
0
3
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бабка Первая
21 минуту назад
Как интересно - "Щелкунчик" на новую музыку!
Ответить
Просто Виктор
33 минуты назад
Вот это сенсация, кто же у них будет Главным Крысом?
Ответить
12
сегодня, 14:47
Уже и Чайковского испоганили в Пипецке
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить