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сегодня, 20:20
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Липчанка взяла «бронзу» чемпионата мира по стрельбе и выиграла квоту на участие в Олимпиаде

Второй день подряд наши стрелки гремят на всю планету.

Вторую медаль принесли России спортсмены Липецкой области в чемпионате мира стрельбе в Дохе (Катар). Сегодня отличилась Дарья Семьянова в турнире стендовиков, взяв «бронзу» в упражнении «трап».

В финале 24-летняя липчанка опередила половину участниц и закончила стрельбу с 19-ю точными выстрелами. В борьбе за «золото» победила многоопытная итальянка Джессика России, которая опередила Адриана Руано Олива из Гватемалы на единственный точный выстрел – 27 очков против 26.

Семьянова не просто поднялась на пьедестал почёта чемпионата мира, она ещё и завоевала квоту на участие в Олимпийских Играх-2028 в Лос-Анжелесе, если российские спортсмены будут там участвовать.

Вчера героем дня стал Дмитрий Пименов из Конь-Колодезя, который стал чемпионом мира по пулевой стрельбе (винтовка 50 м из трёх положений), установил новый юниорский рекорд планеты и тоже выиграл квоту на участие в Олимпиаде.

Семьянова – участница Олимпиады-2020 в Токио (15-е место в личном зачёте и 11-е в «миксте» с Алексеем Алиповым из Москвы), а также чемпионка Европы-2021.

В чемпионате мира в Дохе российские и белорусские стрелки выступают в нейтральном статусе.
Стендовая стрельба
Дарья Семьянова
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Комментарии (1)

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007
17 минут назад
Вообще печальная стала секция по стрельбе: дети почти не стреляют, т.к тренера то на сборах, то в отпусках, то ещё где-то. Стрелки уже не те, что при гос-не Лисине. Жалко, но интересно никому
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