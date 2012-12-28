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Спорт
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сегодня, 20:20
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Липчанка взяла «бронзу» чемпионата мира по стрельбе и выиграла квоту на участие в Олимпиаде
Второй день подряд наши стрелки гремят на всю планету.
В финале 24-летняя липчанка опередила половину участниц и закончила стрельбу с 19-ю точными выстрелами. В борьбе за «золото» победила многоопытная итальянка Джессика России, которая опередила Адриана Руано Олива из Гватемалы на единственный точный выстрел – 27 очков против 26.
Семьянова не просто поднялась на пьедестал почёта чемпионата мира, она ещё и завоевала квоту на участие в Олимпийских Играх-2028 в Лос-Анжелесе, если российские спортсмены будут там участвовать.
Вчера героем дня стал Дмитрий Пименов из Конь-Колодезя, который стал чемпионом мира по пулевой стрельбе (винтовка 50 м из трёх положений), установил новый юниорский рекорд планеты и тоже выиграл квоту на участие в Олимпиаде.
Семьянова – участница Олимпиады-2020 в Токио (15-е место в личном зачёте и 11-е в «миксте» с Алексеем Алиповым из Москвы), а также чемпионка Европы-2021.
В чемпионате мира в Дохе российские и белорусские стрелки выступают в нейтральном статусе.
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