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47 минут назад
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В Липецке успешно реабилитировали тройню

В этом году она единственная. Мальчишек выписали в июле.

Врачи детской поликлиники №3 Липецкой городской детской больницы успешно реабилитировали тройню: у Ильи и Кристины Смагиных в этом году родились трое сыновей – Саша, Макар и Захар.

«Три братика родились на 34-й неделе беременности. В отделение реабилитации родители обратились с жалобами на мышечное напряжение в руках и ногах мальчиков, проблемы со сном и срыгивания. С 26 октября дети проходят восстановительный курс в дневном стационаре. В программу лечения вошли лекарственная терапия, физиопроцедуры: электрофорез и парафиновые аппликации и общий медицинский массаж. Медики фиксируют устойчивую положительную динамику. Опора у малышей стала значительно увереннее, они стабильно набирают вес, кушают с аппетитом, а сон нормализовался», — рассказала министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.

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Братья Смагины также наблюдались в кабинете катамнеза — специализированном отделении наблюдения за детьми, родившимися раньше срока, в областной детской больнице и получили иммунопрофилактику для защиты от тяжелых респираторных инфекций.

В марте этого года в Липецке выписали ещё одну тройню: но Саша, Паша и Максим Викулины родились раньше срока еще в конце декабря 2025 года.

За 10 месяцев 2026 года в Липецкой области родились одна тройня и 64 двойни. Последняя четверня родилась10 лет назад: это Матвей, Миша, Саша и Ваня Дроновы, но появились они на свет в петербуржском перинатальном центре имени Алмазова. 

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За рождение тройни в Липецкой области существует региональная выплата в 1 миллион 200 тысяч рублей.
здравоохранение
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Комментарии (2)

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Лиза
16 минут назад
Здоровья малышам.
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18 минут назад
Крепкого здоровья малышам. А маме, папе и бабушкам - еще и сил и терпения! Сразу трое - это очень тяжело, особенно первые годы. Зато потом, дай Бог, будет здОрово.
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