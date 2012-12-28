Здоровье
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47 минут назад
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В Липецке успешно реабилитировали тройню
В этом году она единственная. Мальчишек выписали в июле.
«Три братика родились на 34-й неделе беременности. В отделение реабилитации родители обратились с жалобами на мышечное напряжение в руках и ногах мальчиков, проблемы со сном и срыгивания. С 26 октября дети проходят восстановительный курс в дневном стационаре. В программу лечения вошли лекарственная терапия, физиопроцедуры: электрофорез и парафиновые аппликации и общий медицинский массаж. Медики фиксируют устойчивую положительную динамику. Опора у малышей стала значительно увереннее, они стабильно набирают вес, кушают с аппетитом, а сон нормализовался», — рассказала министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.
Братья Смагины также наблюдались в кабинете катамнеза — специализированном отделении наблюдения за детьми, родившимися раньше срока, в областной детской больнице и получили иммунопрофилактику для защиты от тяжелых респираторных инфекций.
В марте этого года в Липецке выписали ещё одну тройню: но Саша, Паша и Максим Викулины родились раньше срока еще в конце декабря 2025 года.
За 10 месяцев 2026 года в Липецкой области родились одна тройня и 64 двойни. Последняя четверня родилась10 лет назад: это Матвей, Миша, Саша и Ваня Дроновы, но появились они на свет в петербуржском перинатальном центре имени Алмазова.
За рождение тройни в Липецкой области существует региональная выплата в 1 миллион 200 тысяч рублей.
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