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Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: пятница 13-е, кто лучше годится в начальники – мужчины или женщины?
Главные события пятницы в нашем материале.
В Липецке немного потеплеет, температура днём составит от +5 до +7 градусов. Дожди временно прекратятся, но утром возможен туман.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
– ул. 8 Марта, 2, 3, 6, 9, 13, 13 вл.4, 15в, 18, 20, 20/2, 20/3, 20/4, 20а, 21, 22, 22/2, 22/3, 22/4, 24, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24а, 26, 26/2, 26/3, 26/4, 26а, 28, 28а, 30, 32, 32а, 34;
– ул. Ворошилова, 5, 7, 11;
– ул. Гагарина, 63, 63а;
– ул. Коммунальная, 14, 14а;
– ул. Крайняя, ст. 6;
– ул. Ленина, 40
– ул. Л. Толстого, 2, 7, 9, 9а, 23а, 28, 40, 42, 44, 46, 46а;
– ул. Малые Ключи, 1, 2, 3;
– ул. М. Горького, 1, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11/2, 12, 13, 13/2, 15, 17, 19, 22, 26, 42;
– ул. М. И. Неделина, 14, 14а, 16, 18, 20;
– ул. Октябрьская, 74.
– ул. Советская, 13а, 20, 21, 22, 24а, 25, 26, 26в, 27, 33, 35, 41, 43, 66, 68;
– ул. Фрунзе, 2;
– пл. Театральная, 2;
– пл. Торговая 2, 4.
В частном секторе проведут пятницу без удобств жители улиц Ворошилова, М. Горького, Подовражной.
Отключение света
С 9:00 до 16:00 обесточат:
– ул. Березовая, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
– ул. Боровая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14а;
– ул. З. Космодемьянской;
– ул. Исполкомовская;
– ул. Ковалева, 109а, 109к, 115, 117г, 117д, 117е, 117ж, 121а, 121б;
– ул. Ударников, 27а;
– Садоводчество «Строитель».
Бензин
Про бензин напишем честно – никакой паники! Лимит в 30 литров – шикарное решение, как и приложения по поиску горючего. Правда, система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку, но предупредит, если горючее вдруг имеется в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».
По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
Пробки
Пятничные заторы – притча во языцех, чтобы в них не угодить, лучше пользоваться приложением. Сверять маршрут перед выездом и надеяться на удачу.
Самый страшный день
В 19:01 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2, 3-й этаж) в честь сегодняшней «пятницы 13-го числа» проведут вечер страшных историй (12+).
Будут читать «Семью вурдалака» Алексея Толстого. Голос актрисы Дины Кюнбергер и тревожная музыка Светланы Малявкиной создадут атмосферу, в которой каждый шорох покажется подозрительным, а за спину захочется оглянуться.
Инклюзивный спектакль
В 16:00 в ДК «Сокол» (пл. К. Константиновой, 3) инклюзивный театр «Лестница» представит спектакль «Елизавета» (12+).
О великомученице Елизавете Фёдоровне, супруге великого князя Сергея Александровича, который приходился братом последнему российскому императору Николаю II. При жизни много внимания уделяла благотворительности и медицине, учредила Марфо-Мариинскую обитель (ныне – Покровской собор в Москве). Расстреляна вместе с царской семьёй в 1918 году.
После смерти великую княгиню причислили к лику святых
Чудо. Обыкновенное
В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажут спектакль «Обыкновенное чудо» (12+).
Постановка по пьесе Е. Шварца стала популярной, благодаря советской экранизации с потрясающими актёрами. А текст пьесы уникален и не теряет актуальности в наши дни. Проверка на прочность чувств героя, способных разрушить любые чары.
Игра в Пикассо
В 17:30 в Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) в рамках акции #КаждуюПятницуЯвМузей для ребят от 10 лет проведут мероприятие «Играем в Пикассо»! (12+).
Пабло Пикассо. "Серенада", 1942 г.
Суть игры: вы создаёте портрет, а главным «соавтором» становится обычный игральный кубик. Именно он решает, какой элемент лица появится на холсте — случай задаёт правила, а вы превращаете хаос в искусство. Всё устроено просто и очень увлекательно: бросаете кубик — и по выпавшему числу выбираете, какой глаз, нос, рот или ухо добавить к портрету.
Бесплатный концерт
В 16:30 в Центре молодёжного чтения (ул. М. И. Неделина, 31а) знаменитый липецкий ансамбль «Зень» проведёт концерт «Пой, русская душа» (12+).
Фото vk.ru/zen48
Артисты ансамбля, который носит имя заслуженной артистки России В. Владимировой, споют популярные народные песни, а зрители могут им подпеть.
Вход свободный.
Начальство
27% липчан предпочли бы видеть своим начальником мужчину, выяснили в SuperJob. 18% – за руководителей-женщин.
Любопытно, что лишь 5% представителей «сильного пола» хотели бы, чтобы ими командовала дама.
Но для большинства половая принадлежность начальства не имеет значения, об этом заявили 68% мужчин и 72% женщин. Наибольшую лояльность демонстрирует молодёжь до 25 лет: не обращают внимание на гендерные признаки 87% молодых мужчин и 77% женщин. Всё равно и тем, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей: зачем им думать о патриархате или матриархате при хорошей зарплате?
Дорогие липчане! Порадуемся окончанию рабочей неделе. Но ни в коем случае не перестанем следить за новостями, в наше время это почти преступление. Всеми необходимыми сведениями вас ежедневно обеспечит GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на популярных электронных страницах Липецка!
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