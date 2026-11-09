Сегодня в Липецке: пятница 13-е, кто лучше годится в начальники – мужчины или женщины?

Главные события пятницы в нашем материале.

В Липецке немного потеплеет, температура днём составит от +5 до +7 градусов. Дожди временно прекратятся, но утром возможен туман.









– пл. Торговая 2, 4.









– Садоводчество «Строитель».









Про бензин напишем честно – никакой паники! Лимит в 30 литров – шикарное решение, как и приложения по поиску горючего. Правда, система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку, но предупредит, если горючее вдруг имеется в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









В 19:01 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2, 3-й этаж) в честь сегодняшней «пятницы 13-го числа» проведут вечер страшных историй (12+).









О великомученице Елизавете Фёдоровне, супруге великого князя Сергея Александровича, который приходился братом последнему российскому императору Николаю II. При жизни много внимания уделяла благотворительности и медицине, учредила Марфо-Мариинскую обитель (ныне – Покровской собор в Москве). Расстреляна вместе с царской семьёй в 1918 году.









После смерти великую княгиню причислили к лику святых

В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажут спектакль «Обыкновенное чудо» (12+).









В 17:30 в Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) в рамках акции #КаждуюПятницуЯвМузей для ребят от 10 лет проведут мероприятие «Играем в Пикассо»! (12+).









Пабло Пикассо. "Серенада", 1942 г.

В 16:30 в Центре молодёжного чтения (ул. М. И. Неделина, 31а) знаменитый липецкий ансамбль «Зень» проведёт концерт «Пой, русская душа» (12+).













Фото vk.ru/zen48

27% липчан предпочли бы видеть своим начальником мужчину, выяснили в SuperJob. 18% – за руководителей-женщин.







