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Угодившая в коммунальный порыв 19-летняя беременная липчанка продолжает лечение в ожоговом центре
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сегодня, 10:05

Угодившая в коммунальный порыв 19-летняя беременная липчанка продолжает лечение в ожоговом центре

Состояние молодой женщины стабильное.

Состояние провалившейся в коммунальный порыв на улице Литаврина, 6а беременной липчанки стабильное.

«Раны потихоньку раны заживают. Ей проводят перевязки. Пациентка находится под контролем комбустиологов и акушеров-гинекологов. Выписывать женщину пока не планируют», — рассказали GOROD48 в пресс-службе Министерства здравоохранения Липецкой области.

Напомним, порыв случился 5 ноября на трубопроводе диаметром 159 миллиметров компании «РИР Энерго». Причём в этом году участок теплосети успешно прошёл гидравлические испытания, а независимая экспертиза показала: труба прослужит ближайшие три года. 

Угодившая в промоину с кипятком 19-летняя липчанка на 23-й неделе беременности получила ожоги ног второй степени: частично обожжены стопы, голень и бедро. В областном ожоговом центре ей диагностировали ожоги 4,5% тела. Угрозы жизни нет. С плодом тоже все в порядке.

Следственный отдел по Советскому округу Липецка возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ресурсоснабжающей организации. Их подозревают в халатности (по части первой статьи 293 УК РФ).
ЖКХ
ожог
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