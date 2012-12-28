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48 минут назад

Управляющие компании увеличили поборы с операторов

О том, что управляющие компании (УК) повышают платежи операторов, «Известиям» рассказал менеджер одного из московских провайдеров. По его словам, во второй половине этого года сборы выросли как минимум в четыре раза. Это касается большинства УК, утверждает он. В результате оказание услуг во многих жилых комплексах становится практически нерентабельным.

Операторы действительно столкнулись с такой проблемой, подтвердил топ-менеджер другого провайдера. С 2024 года управляющие компании не вправе взимать с операторов плату за работу в домах. Однако теперь сборы, как правило, оформляют как оплату дополнительных услуг УК — например, контроля за соблюдением связистами правил техники безопасности и порядка проведения работ в доме, утверждает он.

«Раньше все провайдеры, работающие в доме, вместе платили девелоперу около 15 рублей в месяц за право обслуживать одну квартиру. В этом году плата выросла до более чем 60 рублей и теперь взимается с каждого оператора. Ее рассчитывают исходя из общего числа квартир в доме и начисляют независимо от того, сколько из них обслуживает конкретный провайдер. Например, если в жилом комплексе тысяча квартир, а оператор предоставляет услуги в 300–400 из них, платить ему всё равно приходится за тысячу», — объяснил собеседник «Известий».

Проблема доступа операторов связи в жилые дома сохраняется, несмотря на изменения в законодательстве, признает эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков. Изменился не только размер сбора: раньше эту сумму вносили все провайдеры совместно, а теперь ее требуют с каждого оператора за все квартиры в доме независимо от числа его абонентов.

С 6 августа 2026 года за препятствование доступу операторов связи должностным лицам управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК грозят штрафы от 10 тыс. до 40 тыс. рублей, организациям — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

«Но государство, что называется, пережало управляющие компании, закрепив на уровне нормативной базы обязанность беспрепятственно допускать в каждый жилой дом любое количество интернет-провайдеров. Причем едва ли не по себестоимости. УК явно недовольны вторжением на свою территорию и решили вступить в бой. Формально управляющие компании вправе контролировать соблюдение операторами правил техники безопасности и порядка проведения работ в доме. Но имеют ли они право брать за это деньги со связистов и в каком размере — неизвестно: это не прописано ни в одном нормативном акте», — рассуждает партнер Comnews Research Леонид Коник.

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