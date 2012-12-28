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В России
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сегодня, 12:10
Индексация страховых пенсий затронет 37,5 млн россиян в 2027 году
В 2027 году в России предусмотрена индексация страховых пенсий для 37,5 млн человек.
«Страховые пенсии будут увеличены в отношении 37,5 млн человек в 2027 году», — отметил он.
В России страховая пенсия назначается по трем основаниям: по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.
Ранее глава ведомства сообщал, что страховые пенсии в следующем году проиндексируют дважды — с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля на 3,3%.
Первый зампред комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб также объясняла, что процесс индексации страховых выплат будет осуществляться в два этапа. Первый начнется с 1 февраля, а второй — с 1 апреля. Согласно прогнозам, в общей сложности россияне, которым предназначается выплата, заметят ее рост на 10,3%, — пишут «Известия».
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