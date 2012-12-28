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38
26 минут назад

В заключительном матче «Металлурга» победил тот, кому было нужнее

Сможет ли наша команда на следующий год пройти по победному пути Тамбова?

Липецкий футболисты завершили сезон-2026 в Старом Осколе, где уступили белгородскому «Салюту» – 0:2.

«Металлургу» игра уже не давала ничего, вне зависимости от результата команда Сергея Хрипункова занимала 5-е место, что соответствовало минимальной задаче на сезон. Видимо, поэтому мотивация у наших футболистов оказалась не очень сильной. А вот у «Салюта» она была запредельной, ведь в случае успеха белгородская команда гарантировал себе призовое 3-е место.

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Команда Белгорода в прошлом сезоне была близка к выходу в «Серебро», но упустила этот шанс, проиграв в последнем туре… в Липецке – 1:2. Многие считают «Салют» сильнейшей командой и в нынешнем чемпионате. После назначения летом главным тренером Андрея Репринцева белгородцы потеряли очки лишь… в трёх матчах, а к игре с «Металлургом» подошли со впечатляющей серией из пяти побед кряду с разницей забитых и пропущенных мячей – 20–2! В предыдущей встрече они разнесли дома пензенский «Зенит» – 7:1!

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Лидер "Металлурга" и уроженец Белгорода Даниил Григорьев очень старался, но его связали по рукам и ногам

В паре эпизодов «Металлург» выручил вратарь Никита Яворский, к концу сезона превратившийся в настоящую «стену». Но и он оказался не всесилен, особенно после того, как арбитр указал на 11-метровую отметку. Хавбек Николай Бояркин ушёл от вернувшегося в стартовый состав защитника липчан Ильи Коротких, партнёра побежал страховать капитан Дмитрий Пахомов: после столкновения двух восьмых номеров судья назначил пенальти.

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Яворский в этом сезоне брал и 11-метровые, но здесь капитан и лучший бомбардир «Салюта» Илья Винников развёл мяч и вратаря по разным углам, забив 12-й гол в сезоне.


Игра подопечных настолько не нравилась главному тренеру Сергею Хрипункову, что он даже не стал дожидаться перерыва для первых замен: ушли Пахомов и второй матч подряд растворившийся на поле центральный полузащитник Дмитрий Павлов, вместо них появились Егор Ананьев и Захар Подзолков.

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Но все вопросы о победителе были окончательно сняты на 64-й минуте, когда Давиду Гагуа удался идеальный удар в дальнюю «девятку» – 2:0!


«Металлург» бросал в бой Алексея Скворцова, Ивана Сазонова, Вартана Маркаряна, но дальше «подходов к воротам» дело не двинулось…

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Опытный Скворцов тоже ничем не смог помочь в концовке

«Салют» после игры устроил празднование вместе со своими болельщиками, а «Металлург» поблагодарил за сезон своих преданных фанатов, которые не оставили команду без поддержки и в заключительной игре.

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Итог сезона – 5-е место: 30 матчей, 54 очка при разнице мячей 54–32. Липчане заняли 4-е место в «подгруппе №3» по результативности после «Салюта» (64 гола), «Волны» и «Сатурна» (по 55).

А в «Серебро» вышел «Спартак» Из Тамбова, в последнем туре победивший в гостях «Сатурн» – 3:1.

К слову, в прошлом сезоне спартаковцы финишировали 5-ми, но сумели сохранить костяк команды, точечно его укрепили и в итоге добились повышения в классе. Сможет ли «Металлург» пройти по пути соседей? Правда, в текущем сезоне бюджет у тамбовчан был в полтора раза больше, чем у липецкого клуба – около 140 миллионов рублей.

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«Салют» – «Металлург» – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Винников, 27 с пен. 2:0 – Гагуа, 64.

«Салют»: 51. Зернаев. 13. Влад-в Сергеев. 96. Цорн. 95. Крикуненко. 22. Ивантеев. 6. Ишутин. 18. Винников (к) (23. Матющенко, 85). 8. Бояркин (10. Борисов, 85). 99. Гагуа (17. Букатов, 74). 21. Гайдук (9. Влад-в Панин, 65). 90. Кутовой (28. Фасхутдинов, 65).

«Металлург»: 1. Яворский. 3. Коротких. 5. Д.Павлов (31. Подзолков, 41). 8. Д.Пахомов (к) (76. Ананьев, 41). 37. Веденеев. 28. Кононенко. 29. Бадртдинов. 10. Сав.Потапов (77. Маркарян, 67).13. Дан.Григорьев. 27. Ивашов (92. Ал-й Скворцов, 75). 23. Агалаков (22. Сазонов, 75).

Предупреждения: Ивантеев, 24. Цорн, 52. – Д.Пахомов, 17. Сав.Потапов, 36. Бадртдинов, 38.

Судьи Д. Матвеев (Иваново), Д. Сидякин (Москва), И. Голов (Волгоград). Инспектор К. Барсуков (Одинцово).

Старый Оскол. Стадион «Спартак». 425 зрителей.
Футбол
«Металлург»
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