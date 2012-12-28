В заключительном матче «Металлурга» победил тот, кому было нужнее

Сможет ли наша команда на следующий год пройти по победному пути Тамбова?

«Металлургу» игра уже не давала ничего, вне зависимости от результата команда Сергея Хрипункова занимала 5-е место, что соответствовало минимальной задаче на сезон. Видимо, поэтому мотивация у наших футболистов оказалась не очень сильной. А вот у «Салюта» она была запредельной, ведь в случае успеха белгородская команда гарантировал себе призовое 3-е место.









Команда Белгорода в прошлом сезоне была близка к выходу в «Серебро», но упустила этот шанс, проиграв в последнем туре… в Липецке – 1:2. Многие считают «Салют» сильнейшей командой и в нынешнем чемпионате. После назначения летом главным тренером Андрея Репринцева белгородцы потеряли очки лишь… в трёх матчах, а к игре с «Металлургом» подошли со впечатляющей серией из пяти побед кряду с разницей забитых и пропущенных мячей – 20–2! В предыдущей встрече они разнесли дома пензенский «Зенит» – 7:1!













Лидер "Металлурга" и уроженец Белгорода Даниил Григорьев очень старался, но его связали по рукам и ногам

В паре эпизодов «Металлург» выручил вратарь Никита Яворский, к концу сезона превратившийся в настоящую «стену». Но и он оказался не всесилен, особенно после того, как арбитр указал на 11-метровую отметку. Хавбек Николай Бояркин ушёл от вернувшегося в стартовый состав защитника липчан Ильи Коротких, партнёра побежал страховать капитан Дмитрий Пахомов: после столкновения двух восьмых номеров судья назначил пенальти.









Яворский в этом сезоне брал и 11-метровые, но здесь капитан и лучший бомбардир «Салюта» Илья Винников развёл мяч и вратаря по разным углам, забив 12-й гол в сезоне.





Игра подопечных настолько не нравилась главному тренеру Сергею Хрипункову, что он даже не стал дожидаться перерыва для первых замен: ушли Пахомов и второй матч подряд растворившийся на поле центральный полузащитник Дмитрий Павлов, вместо них появились Егор Ананьев и Захар Подзолков.









Но все вопросы о победителе были окончательно сняты на 64-й минуте, когда Давиду Гагуа удался идеальный удар в дальнюю «девятку» – 2:0!





«Металлург» бросал в бой Алексея Скворцова, Ивана Сазонова, Вартана Маркаряна, но дальше «подходов к воротам» дело не двинулось…









Опытный Скворцов тоже ничем не смог помочь в концовке

«Салют» после игры устроил празднование вместе со своими болельщиками, а «Металлург» поблагодарил за сезон своих преданных фанатов, которые не оставили команду без поддержки и в заключительной игре.

























Липецкий футболисты завершили сезон-2026 в Старом Осколе, где уступили белгородскому «Салюту» – 0:2.Итог сезона – 5-е место: 30 матчей, 54 очка при разнице мячей 54–32. Липчане заняли 4-е место в «подгруппе №3» по результативности после «Салюта» (64 гола), «Волны» и «Сатурна» (по 55).А в «Серебро» вышел «Спартак» Из Тамбова, в последнем туре победивший в гостях «Сатурн» – 3:1.К слову, в прошлом сезоне спартаковцы финишировали 5-ми, но сумели сохранить костяк команды, точечно его укрепили и в итоге добились повышения в классе. Сможет ли «Металлург» пройти по пути соседей? Правда, в текущем сезоне бюджет у тамбовчан был в полтора раза больше, чем у липецкого клуба – около 140 миллионов рублей.1:0 – Винников, 27 с пен. 2:0 – Гагуа, 64.51. Зернаев. 13. Влад-в Сергеев. 96. Цорн. 95. Крикуненко. 22. Ивантеев. 6. Ишутин. 18. Винников (к) (23. Матющенко, 85). 8. Бояркин (10. Борисов, 85). 99. Гагуа (17. Букатов, 74). 21. Гайдук (9. Влад-в Панин, 65). 90. Кутовой (28. Фасхутдинов, 65).1. Яворский. 3. Коротких. 5. Д.Павлов (31. Подзолков, 41). 8. Д.Пахомов (к) (76. Ананьев, 41). 37. Веденеев. 28. Кононенко. 29. Бадртдинов. 10. Сав.Потапов (77. Маркарян, 67).13. Дан.Григорьев. 27. Ивашов (92. Ал-й Скворцов, 75). 23. Агалаков (22. Сазонов, 75).Ивантеев, 24. Цорн, 52. – Д.Пахомов, 17. Сав.Потапов, 36. Бадртдинов, 38.Д. Матвеев (Иваново), Д. Сидякин (Москва), И. Голов (Волгоград).К. Барсуков (Одинцово).Старый Оскол. Стадион «Спартак». 425 зрителей.