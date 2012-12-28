В районах Тракторного, Карьера и 2 микрорайоне отключат холодную воду

Подачу холодной воды приостановят из-за работ на сетях водоснабжения и для проведения работ на внутренних сетях.

5 ноября «РВК-Липецк» будет проводить работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Кошевого 57, улица Тургенева, 1, улица Балмочных, 15, улица Гагарина, 87, кроме того, по заявке сторонней организации работы организуют на внутренних сетях по адресам: улица Терешковой, 11/3 и 17 – без холодной воды временно останутся жители Тракторного, Карьера, 2 микрорайона, сообщили в компании.С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 11/2, 11/3, 13а, 17, 19, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 37, 37/1 по улице Терешковой, №№ 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 28 по улице Космонавтов, №№ 65, 65а, 69, 71, 72, 73а, 74а, 74б, 75, 76, 76а, стр. 76а, 77а, 78, 79, 80, 80а, 81, 81а, 83, 84, 85, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, вл. 100ка, 100б, 102, 102б, вл. 102в, 104, 104а, 109б по улице Гагарина, №№ 21, 21а, стр. 25, 90, 92, 116, 116а, 116б, 162, 164, 164а, 164б по улице Тельмана, №№ 8, 8а, 9, 10, 12, 17 стр.1 по улице Нестерова, №№ 1, 3, 4, 5, 10 по улице Качалова, №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 по улице Мусоргского, №№ 1, 5, 6, 5 стр. 2 в переулке Попова, №№ 6, 10, 11, 14, 16, 17, 17 стр. 1, 24, 26, 32, 36, 38, 50 по улице Балмочных, №№ 8, 8а, 10, 11, 12, 14 по улице Волгоградской, № 15 по улице Ильича, в частном секторе улиц Профсоюзной, Дачной, Студенческой, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейской, Песчаной, 2-ой Воронежской, Воронежской, Красина, Седова, Волгоградской, Тельмана, Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зеленой, Ильича, проезда Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного.Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.5 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 11 по улице Городовикова, № 7 по улице Исполкомовской, №№ 1, 1в, 1г, 1д по улице Прудной, обесточат улицы Смирнова, Солнечную, Рябиновую.