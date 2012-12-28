Президент РФ подписал указ о мерах поддержки информационных ресурсов

Владимир Путин подписал указ о временных мерах поддержки функционирования российских информационных ресурсов. Согласно ему, Минцифры утвердит обязательные требования к их владельцам по обеспечению надежности и бесперебойной работы.