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В России
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сегодня, 13:26
Президент РФ подписал указ о мерах поддержки информационных ресурсов
Владимир Путин подписал указ о временных мерах поддержки функционирования российских информационных ресурсов. Согласно ему, Минцифры утвердит обязательные требования к их владельцам по обеспечению надежности и бесперебойной работы.
«Установить, что не позднее 10 дней со дня вступления в силу настоящего Указа владельцы расположенных на территории Российской Федерации центров обработки данных осуществляют резервирование 10% имеющихся площадей и мощностей таких центров обработки данных», — говорится в документе.
Согласно указу, эти зарезервированные площади должны предоставляться в течение суток по решению правительственной подкомиссии. Они необходимы для обеспечения бесперебойного функционирования объектов в сфере информационных технологий и связи. Кроме того, документ допускает временное использование вычислительных мощностей, расположенных за пределами России, но для этого требуется отдельное согласование с ФСБ, — пишут «Известия».
Стоимость аренды таких мощностей не сможет превышать предельный размер платы, установленный подкомиссией. Правительству поручено сформировать комиссию и утвердить порядок принятия подобных решений. В свою очередь, Минцифры должно провести учет свободных площадей и утвердить обязательные требования к надежности информационных ресурсов. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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