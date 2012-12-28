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Общество
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сегодня, 13:10
«Ночь искусств-2026» в Краеведческом музее начнётся с обновлённого фойе
К одному из главных культурных событий осени музей закончил ремонт главного входа и вестибюля.
Завтра, 3 ноября, в 18:00 посетители смогут войти в главный музей региона через центральный вход (он был закрыт на ремонт почти семь месяцев) и увидеть обновлённое фойе.
Для Ночи искусств музей подготовил разнообразную программу: мастер-классы, экскурсии, театрализованное представление, выставку «Сияй, наше созвездие!». Подробнее можно посмотреть здесь.
К ежегодной акции «Ночь искусств» присоединился не только Краеведческий музей, но и Дом мастера (3 ноября с 14:00 до 21:00), Выставочный зал (с 17:00 до 21:00), Художественный музей (с 17:00 до 20:30), Историко-культурный музей на Космонавтов (3 ноября с 16:00 до 20:00), Научная библиотека на улице Неделина, 31а (с 16:30 до 19:00).
Акция продолжится 4 ноября на Липецком городище: с 12:00 до 14:00 здесь пройдут концерт, ярмарка и мастер-классы. С 16:00 до 19:00 посетителей ждёт музей «Городская управа» (Октябрьская, 57).
Фото: Краеведческий музей
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