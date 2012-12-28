Юный липчанин перевёл «сотрудникам полиции» 57 000 рублей

Также на выходных мошенники обманывали жителей области от имени знакомых и «Центробанка».

18-летний липчанин стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками полиции. С юношей связались в Telegram и пригрозили уголовной ответственностью. Чтобы её избежать, он внёс на указанный счёт через банкомат 57 000 рублей.Две женщины (одной их них 44 года, второй 51) откликнулись на просьбы знакомых в мессенджере и перевели на указанные счета по 25 000 рублей. Но оказалось — деньги со взломанных аккаунтов знакомых просили мошенники.30-летняя жительница Добровского округа решила заработать на инвестициях и перевела мошенникам 117 000 рублей.40-летний мужчина познакомился во «ВКонтакте» с девушкой, та предложила ему сходить в театр. Мужчина перевёл за билеты 10 000 рублей, но свидание так и не состоялось. Деньги ушли мошенникам.23-летняя девушка поверила «сотрудникам Центробанка» и под предлогом сохранения денег лишилась 89 000 рублей.А 22-летнюю девушку обманули на 10 000 рублей — она нарвалась на мошенников при аренде жилья.