Сегодня в Липецке: движение на проблемном участке восстановлено, начнут ли липчанам доплачивать за больничный
Происшествия
244
сегодня, 13:05
1
Юный липчанин перевёл «сотрудникам полиции» 57 000 рублей
Также на выходных мошенники обманывали жителей области от имени знакомых и «Центробанка».
Две женщины (одной их них 44 года, второй 51) откликнулись на просьбы знакомых в мессенджере и перевели на указанные счета по 25 000 рублей. Но оказалось — деньги со взломанных аккаунтов знакомых просили мошенники.
30-летняя жительница Добровского округа решила заработать на инвестициях и перевела мошенникам 117 000 рублей.
40-летний мужчина познакомился во «ВКонтакте» с девушкой, та предложила ему сходить в театр. Мужчина перевёл за билеты 10 000 рублей, но свидание так и не состоялось. Деньги ушли мошенникам.
23-летняя девушка поверила «сотрудникам Центробанка» и под предлогом сохранения денег лишилась 89 000 рублей.
А 22-летнюю девушку обманули на 10 000 рублей — она нарвалась на мошенников при аренде жилья.
2
2
4
0
0
Комментарии (1)