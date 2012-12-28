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сегодня, 13:05
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Юный липчанин перевёл «сотрудникам полиции» 57 000 рублей

Также на выходных мошенники обманывали жителей области от имени знакомых и «Центробанка».

18-летний липчанин стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками полиции. С юношей связались в Telegram и пригрозили уголовной ответственностью. Чтобы её избежать, он внёс на указанный счёт через банкомат 57 000 рублей.

Две женщины (одной их них 44 года, второй 51) откликнулись на просьбы знакомых в мессенджере и перевели на указанные счета по 25 000 рублей. Но оказалось — деньги со взломанных аккаунтов знакомых просили мошенники.

30-летняя жительница Добровского округа решила заработать на инвестициях и перевела мошенникам 117 000 рублей.

40-летний мужчина познакомился во «ВКонтакте» с девушкой, та предложила ему сходить в театр. Мужчина перевёл за билеты 10 000 рублей, но свидание так и не состоялось. Деньги ушли мошенникам.

23-летняя девушка поверила «сотрудникам Центробанка» и под предлогом сохранения денег лишилась 89 000 рублей.

А 22-летнюю девушку обманули на 10 000 рублей — она нарвалась на мошенников при аренде жилья.
мошенничество
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Комментарии (1)

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Нонка
18 минут назад
Да ... Ну что же вы так ловко влипаете в истории о деньгах Ответ один -деньги у вас -есть!... А значит будут и еще
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