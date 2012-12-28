ГОСТ на кофе, поштучный учет для растительного масла – законы, которые вступают в силу в ноябре
ГОСТ на кофе, поштучный учет для растительного масла – законы, которые вступают в силу в ноябре
Погода в Липецке
398
сегодня, 17:00
В Липецкую область пришли небольшие дожди
Ноябрь принёс осадки.
Среднесуточные температуры составят: 2 и 3 ноября - 6-8 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше нормы, 4 ноября – 2-3 градуса тепла, что в пределах нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 ноября в Липецкой области облачно, небольшие дожди, местами туман. Ветер восточный, ночью 4-9 м/сек, днем 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +1 до +6 градусов, днем от +6 до +11 градусов.
В Липецке облачно, небольшие дожди. Температура ночью будет от+3 до +5 градусов, днем – от +9 до +11 градусов.
День 2 ноября стал самым теплым в Липецке в 1932 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1991 году – 16 градусов мороза.
0
2
0
2
0
Комментарии