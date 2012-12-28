В Липецкую область пришли небольшие дожди

Ноябрь принёс осадки.

2 и 3 ноября к Липецкой области приблизится фронтальный раздел южного циклона с запада, который принесет с собой небольшие дожди. 4 ноября заток холодного воздуха с севера восточной периферии антициклона принесет в наш регион похолодание, небольшие дожди сохранятся.Среднесуточные температуры составят: 2 и 3 ноября - 6-8 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше нормы, 4 ноября – 2-3 градуса тепла, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 ноября в Липецкой области облачно, небольшие дожди, местами туман. Ветер восточный, ночью 4-9 м/сек, днем 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +1 до +6 градусов, днем от +6 до +11 градусов.В Липецке облачно, небольшие дожди. Температура ночью будет от+3 до +5 градусов, днем – от +9 до +11 градусов.День 2 ноября стал самым теплым в Липецке в 1932 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1991 году – 16 градусов мороза.